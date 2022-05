Orbán nebude súhlasiť so sankciami na ruskú ropu, zaslal list predsedovi Európskej rady

Maďarský premiér Viktor Orbán napísal predsedovi Európskej rady Charlesovi Michelovi list, v ktorom tvrdí, že o nových sankciách navrhnutých Európskou úniou (EÚ) by sa budúci týždeň nemalo diskutovať.

Sankcie zahŕňajú aj embargo na ruskú ropu. Podľa Orbána je nepravdepodobné, že by sa do samitu európskych lídrov na budúci týždeň našlo riešenie a on nie je v pozícii, aby súhlasil so sankciami, kým sa nevyriešia všetky nevyriešené otázky. Informuje o tom spravodajský portál Sky News.