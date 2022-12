Organizácia G7 sa pridala k zastropovaniu ceny ruskej ropy, chce obmedziť Putinov primárny zdroj príjmov

Krajiny združené v organizácii G7 a Austrália sa pridali k Európskej únii a prijali cenový strop pre ruskú ropu na úrovni 60 dolárov za barel. Tento kľúčový krok má obmedziť zdroje ruského prezidenta Vladimira Putina pre financovanie vojny na Ukrajine a usporiadať svetový trh s ropou, aby sa predišlo cenovým výkyvom.

Vývoj na trhu

Skupina vo vyhlásení uviedla, že je „pripravená podľa potreby prehodnotiť a upraviť maximálnu cenu“, pričom zohľadní vývoj na trhu a potenciálne dopady na členov koalície a krajiny s nízkymi a strednými príjmami.

Európa potrebovala stanoviť zľavnenú cenu, ktorú ostatné štáty zaplatia do pondelka, keď vstúpi do platnosti európske embargo na ruskú ropu prepravovanú po mori a zákaz poistenia týchto dodávok. Cieľom cenového stropu je zabrániť náhlej strate ruskej ropy vo svete, ktorá by mohla viesť k novému prudkému nárastu cien energií a ďalšiemu zvýšeniu inflácie.

Primárny zdroj príjmov

Americká ministerka financií Janet Yellen vo vyhlásení uviedla, že dohoda pomôže obmedziť Putinov „primárny zdroj príjmov z jeho nezákonnej vojny na Ukrajine a zároveň zachovať stabilitu globálnych dodávok energie“.