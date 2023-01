Pán Heger zatlačte silno, vyzerá to na veľkú ryžu, píšu analytici v súvislosti s cenami elektriny

Analytici z Dát bez pátosu sa pozreli na ceny elektriny a konštatujú, že v januári 2023 je najnižšia od začiatku roka 2022. „Dokonca aj vo štvrtom štvrťroku 2021 boli ceny vyššie ako teraz v januári 2023,“ uviedli v príspevku na sociálnej sieti Facebook.

Priaznivý vývoj v spote aj výhľadovo

Ak by sa niekto podľa analytikov škriepil, že „toto sú spoty”, tak aj mesačné forwardy na dodávku v mesiacoch január až jún 2023 nie sú vyššie ako 180 eur. „Teraz je vývoj priaznivý v spote aj výhľadovo,“ skonštatovali.

Vyzývajú preto povereného premiéra Eduarda Hegera (OĽaNO), aby sa na ceny elektriny pozrel a zatlačil, silno, tuho a správnym smerom. „My tušíme, že ‚épéhá‘, ‚éón‘ a podobným sa to nebude páčiť, ale tu ide o budúcnosť republiky, firiem, živnostníkov, samospráv aj organizácií a občanov. A o výšku pomoci z našich daní.“ napísali analytici.

Výpočet ceny elektriny na 2023

Argumentujú tým, že s cenníkmi nie a nie pohnúť a už vôbec nie smerom dole. „Je zaujímavé, že keď išla cena na burze smerom hore, tak vedeli dodávatelia zmeniť a upraviť cenník a tarify aj v strede mesiaca, aj 3-krát za 45 dní či 5-krát za tri mesiace,“ priblížili.

Analytici si tiež zašpekulovali, že ak by chcel niekto konať v prospech energetickej lobby, inak by sa to nerobilo. Poukázali pritom na katastrofálny výsledok „riadenia rizika” vtedajšieho ministra Richarda Sulíka a štátneho tajomníka Karola Galeka pri určovaní „rozhodného obdobia” pre výpočet ceny elektriny na 2023 pre „zraniteľných”.

