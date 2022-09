Hlas-SD navrhuje vyplácať 300-eurové energetické šeky, rozhodujúci má byť príjem domácnosti (video)

Na pomoc ľuďom s následkami extrémneho zdražovania energií by mala vláda domácnostiam na Slovensku vyplácať energetické šeky v hodnote 300 eur. Na utorkovej tlačovej besede to povedal predseda strany Hlas-SD Peter Pellegrini.

Vyplácanie energetických šekov

Tieto šeky by domácnosti mali podľa neho dostávať každý mesiac v období od októbra tohto roka do marca budúceho roka. Na šeky by mali nárok domácnosti, ktorých mesačný hrubý príjem nedosahuje 2 000 eur.

Šéf opozičnej strany poukázal na to, že ľudia na Slovensku majú existenčné problémy, a to ešte nedostali od dodávateľov energií zálohové predpisy na rok 2023. „Dodnes sme nevideli žiadne opatrenia,“ povedal.

Kompenzačný fond pre podniky

Expremiér upozornil na to, že energetické šeky svojim občanom posiela už 12 štátov Európskej únie. Opozičná strana tiež žiada, aby sa 80 percent výnosov Environmentálneho fondu vrátilo podnikateľom.

Vláda by tiež mala podľa Pellegriniho vytvoriť kompenzačný fond na záchranu podnikov, ktoré budú mať existenčné problémy pre vysoké ceny energií. Mestám a obciam strana Hlas-SD žiada zaslať preddavky na zvýšené ceny energií.