Pelosiová podporuje zákaz dovozu ropy z Ruska, prezident Biden sa však zdráha

Šéfka Snemovne reprezentantov Kongresu USA Nancy Pelosiová vzhľadom na eskaláciu vojny na Ukrajine vyjadrila podporu zákazu dovozu ropy z Ruska na americký trh. Prezident Joe Biden sa zdráha zakázať dovoz ruskej ropy do USA, keďže ceny benzínu na americkom trhu už rastú.

Podpora zo strany Pelosiovej však túto myšlienku posilňuje v Kongrese, kde sa za ňu už teraz vyslovuje veľa republikánov a čoraz viac demokratov. Biely dom hovorí, že na stole zostávajú všetky nástroje.

Spojenectvo medzi poslancami

Zákaz dovozu ropy z Ruska by mohol vytvoriť spojenectvo medzi ľavicovými aj pravicovými poslancami, a to demokratmi bojujúcimi proti klimatickej zmene, ktorí chcú znížiť závislosť USA od fosílnych palív, a republikánmi, ktorí chcú podporiť produkciu energií doma. Zároveň by zákaz spojil väčšinu poslancov z oboch strán, ktorí chcú zastaviť Putinovu vojnu.

Malý, ale dôležitý objem ropy

USA dovážajú malý, ale dôležitý objem ruskej ropy. Import z Ruska tvorí sedem percent celkového dovozu ropy a ropných produktov. V roku 2021 podľa amerického Federálneho úradu pre energetiku (EIA) USA z Ruska doviezli zhruba 245 miliónov barelov ropy, čo bol medziročný rast o 24 percent.