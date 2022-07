Plán rozvoja rozsiahleho ložiska zemného plynu pri Cypre má byť pripravený do konca roka

Plán rozvoja rozsiahleho ložiska zemného plynu pri Cypre, ktoré by mohlo pomôcť Európskej únii nájsť alternatívne zdroje energie, bude pripravený do konca roka. Vo štvrtok to uviedla cyperská ministerka energetiky Natasa Pilidesová.

Podľa jej slov sa v najbližších mesiacoch očakáva vyvŕtanie ďalšieho vrtu na plynovom poli Afrodita, čo napovie viac o veľkosti ložiska a ťažbe plynu v neskoršej fáze.

Práva vlastnia tri spoločnosti

Spomenuté plynové pole Afrodita objavili v roku 2011 a odhaduje sa, že obsahuje až 4,4 bilióna metrov kubických plynu.

Práva na vŕtanie na tomto poli vlastní americká spoločnosť Chevron spoločne s partnermi – holandskou spoločnosťou Shell a izraelským subjektom NewMed Energy.

Blízko prevádzkujú Leviatan

Afrodita sa nachádza v blízkosti obrovského plynového poľa Leviatan, ktoré spoločne prevádzkujú spoločnosti Chevron a NewMed Energy.

„Veríme, že tento projekt opäť zabezpečí veľmi dôležité dodávky zemného plynu do regiónu a do sveta,“ povedal novinárom po rokovaní s cyperskou ministerskou šéf divízie Chevronu pre Blízky východ, Afriku a Južnú Ameriku Clay Neff.