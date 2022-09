Plyn bude v Baltskom mori unikať ešte niekoľko dní a môže tvoriť takmer tretinu ročných emisií oxidu uhličitého v Dánsku

Úniky plynu z plynovodov Nord Stream do Baltského mora by mohli vyprodukovať ekvivalent jednej tretiny celkových ročných emisií skleníkových plynov v Dánsku. V stredu na to upozornil šéf Dánskej energetickej agentúry Kristoffer Böttzauw.

Uviedol, že emisie z troch únikov na plynovodoch Nord Stream 1 a 2 zodpovedajú približne 32 % ročných emisií oxidu uhličitého v Dánsku. Emisie v roku 2020 v Dánsku predstavovali približne 45 miliónov ton oxidu uhličitého.

Morom otriasli explózie

Böttzauw na tlačovej konferencii povedal, že agentúra očakáva, že plyn bude unikať z potrubí do nedele.

„Pokiaľ je tam plyn, je nebezpečné sa tam zdržiavať,“ povedal Böttzauw a odmietol povedať, kedy budú môcť odborníci ísť dole a obzrieť potrubia.

Tie sú podľa jeho slov vyrobené z 12 centimetrov hrubej ocele potiahnutej vrstvou betónu. Potrubia ležia na morskom dne v hĺbke 70 až 90 metrov.

Seizmológovia v utorok uviedli, že predtým, ako boli objavené nezvyčajné úniky z oboch plynovodov, Baltským morom otriasli explózie.

Podozrenie na sabotáž

Incidenty sa stali v čase, keď sa Európska únia snaží udržať na uzde prudko rastúce ceny plynu a elektriny.

Existuje podozrenie na sabotáž a niektorí európski predstavitelia a odborníci na energetiku uviedli, že na vine je pravdepodobne Rusko, pretože priamo ťaží z vyšších cien energií a ekonomických obáv v celej Európe.

Iní však varovali pred ukazovaním prstom, kým vyšetrovatelia nebudú schopní určiť, čo sa stalo.