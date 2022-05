Plyn z Ruska naďalej prúdi na Slovensko v plánovaných objemoch, ukrajinskú „stopku" zatiaľ nepociťujeme

Na Slovensko naďalej prúdi plyn z Ruska cez Ukrajinu, a to v plánovaných objemoch. Pre agentúru SITA to potvrdil slovenský prepravca zemného plynu, spoločnosť Eustream. „Naďalej prepravujeme plyn v súlade s požiadavkami našich zákazníkov,“ uviedol hovorca Eustreamu Pavol Kubík.

Podľa údajov zverejnených spoločnosťou Eustream, cez Veľké Kapušany by malo na Slovensko v stredu prísť takmer 68 miliónov metrov kubických plynu. Z Českej republiky cez Lanžhot necelých 31 miliónov kubíkov plynu. Počas májových dní prepravil Eustream cez Veľké Kapušany denne od 93 do 68 miliónov kubíkov plynu, a cez Lanžhot od milióna do 31 miliónov kubíkov plynu.

Ukrajinský prevádzkovateľ prepravy plynu GTS tvrdí, že odstaví približne tretinu zemného plynu z Ruska prepravovaného ďalej do Európy. Spôsobili to pokračujúce boje na viacerých miestach východnej Ukrajiny, predovšetkým v Luhanskej oblasti ovládanej Ruskom. Prevádzkovateľ prepravy plynu uviedol, že týmto rozhodnutím zastaví približne 32,6 milióna metrov kubických plynu denne, pričom vzniknutú situáciu odôvodnil „vyššou mocou“.