Slovensko nepodceňuje situáciu s dodávkami ruského plynu, máme rôzne scenáre (video)

Situácia s dodávkami plynu je napätá, ale pre Slovensko nateraz nie dramatická. Uviedol to na tlačovej besede minister hospodárstva Richard Sulík. „Situáciu monitorujeme každý jeden deň. SPP má uhradené všetky svoje záväzky,“ povedal Sulík.

V hre sú alternatívni dodávatelia

Najbližšia faktúra ruskému dodávateľovi plynu, spoločnosti Gazprom, bude splatná 20. mája.

„Dovtedy je ešte čas komunikovať s Gazpromom tak, aby sa nám nestalo to, čo v Bulharsku alebo v Poľsku. Spravíme všetko pre to, aby plyn prúdil na Slovensko, a aby ho bolo dostatok pre domácnosti aj pre priemysel,“ dodal minister hospodárstva, ktorý nemá obavu, že by na Slovensko prestal prúdiť plyn zo dňa na deň.

Podpredseda predstavenstva SPP Richard Prokypčák potvrdil, že dodávky plynu od spoločnosti Gazprom pokračujú v štandardnom režime. „Prísľub od spoločnosti Gazprom je dostatočný časový na to, aby sme sa vysporiadali s otázkami týkajúcimi sa platieb za plyn rubľami. Nepodceňujeme túto situáciu. Máme rôzne scenáre. Intenzívne komunikujeme s inými dodávateľmi plynmi,“ povedal Prokypčák s tým, že v mori pláva ďalší tanker s LNG plynom určený pre Slovensko.

Znižovanie energetickej závislosti na Rusku

Predseda parlamentného hospodárskeho výboru Peter Kremský zvolá na štvrtok (28. apríla) mimoriadne zasadnutie výboru k téme dodávok a stavu zásob zemného plynu na Slovensku. Pozval naň šéfa rezortu hospodárstva, ako aj šéfov spoločností eustream, SPP a Nafta.

„Výbor sa bude zaoberať preventívnymi opatreniami pri rôznych scenároch vývoja s dodávkami ruského plynu. Budeme sa zaujímať o to, aký objem plynu aktuálne na Slovensko priteká, aký je stav v zásobníkoch a ako vyzerajú krízové plány ministerstva hospodárstva na zaistenie energetickej bezpečnosti Slovenska,“ uviedol Kremský.

Výbor bude zároveň žiadať aj dlhodobý akčný plán znižovania závislosti od dodávok energetických surovín z Ruska.