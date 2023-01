Plynári plánujú stámiliónové investície do obnoviteľných zdrojov, pre motoristov sprevádzkujú aj LNG stanice

Slovenský plynárenský priemysel (SPP) plánuje do projektov zameraných na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov investovať približne 500 miliónov eur.

„Za kľúčové nástroje v úsilí na dosiahnutie uhlíkovej neutrality SPP považuje zvyšovanie energetickej efektívnosti a rozvoj obnoviteľných zdrojov energie (OZE). Práve investície do týchto oblastí sú súčasťou cieľov do roku 2030,“ uviedol pre agentúru SITA hovorca štátneho SPP Ondrej Šebesta. Cieľom SPP je do roku 2030 vybudovať zariadenia na výrobu elektriny z OZE s výkonom 200 megawattov.