Po návšteve expertov z MAAE odstraňovali elektrárne na treťom mochovskom bloku nedostatky

Slovenským elektrárňam sa oplatila návšteva expertov z Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) zameranej na pripravenosť budúcej prevádzky tretieho jadrového bloku Atómovej elektrárne Mochovce. Tím expertov vo svojej správe, ktorú slovenský dominantný výrobca elektriny zverejnil, totiž identifikoval jedenásť oblastí dobrej praxe a 22 nedostatkov. „Po prijatí správy sme systematicky analyzovali všetky zistenia a zrealizovali viac ako 80 konkrétnych úloh na odstránenie zistených nedostatkov a ich príčin, a na zavedenie odporúčaní a návrhov do prevádzkovej praxe,“ informovali Slovenské elektrárne.

Cenná spätná väzba

Správa MAAE podľa elektrární neidentifikovala žiadne zásadné nedostatky v projekte elektrárne, ktoré by bránili jej uvedeniu do prevádzky a následnej bezpečnej a spoľahlivej prevádzke v nasledujúcich rokoch. Experti MAAE sa zamerali na pripravenosť budúcej prevádzky a hodnotili oblasti líderstva a riadenia bezpečnosti, prípravy personálu a kvalifikácie, prevádzky, údržby, technickej podpory, prevádzkových skúseností, radiačnej ochrany, chémie, havarijnej pripravenosti a odozvy, riadenia havárií, interakcií medzi ľuďmi, technológiou a organizáciou, a oblasť uvádzania do prevádzky. „Hoci misia MAAE nenahrádza výkon hodnotenia celkovej bezpečnosti zariadenia regulačnými orgánmi Slovenskej republiky, poskytla nám veľmi cennú spätnú väzbu,“ konštatovali elektrárne.

Expertov pozvali Slovenské elektrárne

Experti MAAE okrem iného v správe vyzdvihli skutočnosť, že v projekte tretieho bloku elektrárne v Mochovciach bolo uskutočnených viac ako 200 vylepšení zameraných na zvýšenie bezpečnosti. „Pred spustením novej jadrovej elektrárne je nevyhnutné, aby vyšší manažment trvalo preukazoval svoj záväzok voči bezpečnosti a aby do tohto úsilia zapájal zamestnancov na všetkých úrovniach. Tím Pre-OSART videl takýto záväzok,“ povedal vedúci tímu expertov Fuming Jiang, seniorný úradník pre jadrovú bezpečnosť na úseku prevádzkovej bezpečnosti v MAAE.

„Misiu MAAE sme sa na Slovensko rozhodli pozvať preto, lebo veríme v trvalé zlepšovanie, otvorenosť a transparentnosť v komunikácii s odborníkmi. Súhlasili sme dokonca s prítomnosťou osobitného pozorovateľa z Rakúska. Rozhodli sme sa udeliť aj súhlas na sprístupnenie plnej správy z misie. Pre Slovenské elektrárne je bezpečnosť najvyššou prioritou, ktorá má prednosť pred akýmikoľvek inými cieľmi,“ konštatoval generálny riaditeľ Slovenských elektrární Branislav Strýček.

Tím expertov MAAE prišiel do Mochoviec na pozvanie Slovenských elektrární. Ešte v novembri a decembri minulého roka vykonal expertnú previerku zameranú na posúdenie prevádzkovej bezpečnosti tretieho bloku elektrárne v Mochovciach (Pre-OSART). Po ukončení misie vypracoval správu, ktorej cieľom bolo poskytnúť Slovenským elektrárňam odporúčania a návrhy na zlepšenie. Sedemnásťčlenný tím pozostával z expertov z Brazílie, Kanady, Číny, Českej republiky, Fínska, Francúzska, Nemecka, Maďarska, Rumunska, Ruskej federácie a Spojeného kráľovstva, spolu s dvoma členmi personálu MAAE a pozorovateľmi z Rakúska, Talianska a Ruskej federácie.

„O výsledku opatrení na zaistenie bezpečnosti a pripravenosti efektívnej prevádzky sa budú môcť experti MAAE presvedčiť počas nasledujúcej misie OSART, ktorá by sa mala konať už v priebehu budúceho roka,“ uzavreli Slovenské elektrárne.