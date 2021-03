Po Stredoslovenskej energetike otvára svoje zákaznícke centrá aj tá Východoslovenská

Spoločnosť Východoslovenská energetika (VSE) od utorka 9. marca opäť otvorila svoje zákaznícke centrá. Už v pondelok svoje centrá na základe výnimky Úradu verejného zdravotníctva SR spoločnosť Stredoslovenská energetika. Ako informovali spoločnosť VSE, zákaznícke centrá budú otvorené v obmedzenom režime a pri dodržiavaní všetkých pandemických opatrení.

Zákaznícke centrá východoslovenských energetikov sú otvorené v obmedzenom režime od 8:00 do 12:00 hod každý deň od pondelka do piatka. Pre online rezervácie do 16:00 hod. Centrá v Bardejove a v Trebišove sú otvorené iba pre online rezervácie.

Vstup do centra je možný s prekrytím horných dýchacích ciest respirátorom FFP2. Zákazník sa musí preukázať aj negatívnym testom na COVID-19, nie starším ako sedem dní. Maximálny počet osôb je obmedzený, aby sme dodržali plochu aspoň 15 metrov štvorcových na jedného zákazníka.