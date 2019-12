Počas sviatočných dní by sme si mali dať pozor na spotrebu tepla aj teplej vody

Slovenské domácnosti by si mali počas vianočných sviatkov dať pozor na spotrebu teplej vody a tepla. Podľa teplárov združených v Slovenskom zväze výrobcov tepla (SZVT) z dôvodu zvýšených nárokov spotrebujeme až o 93 % teplej vody a o 11 % tepla na vykurovanie viac než počas bežného decembrového pracovného dňa či v sobotu. „Počas vianočných sviatkov trávia ľudia väčšinu času doma, spolu so svojimi rodinami. Najviac si vychutnávajú teplo domova práve v tomto období, niektorí si radi doprajú aj teplú vaňu. V domácnostiach sa viac upratuje a varí. To všetko so sebou prináša nárast spotreby tepla a teplej vody,“ vysvetlil predseda predstavenstva SZVT Stanislav Janiš.

Rady, tipy, triky

Existuje viacero rád, ako ušetriť na spotrebe tepla. Teplári napríklad radia domácnostiam, aby využívali na radiátoroch termostatické ventily, ktoré udržiavajú teplotu v miestnostiach podľa ich nastavenia. Taktiež by nemali domácnosti prekurovať miestnosti, v ktorých sa spí. „Postačí v nich teplota 18 až 20 stupňov Celzia. Každý stupeň navyše vám môže zvýšiť náklady až o 6 %,“ upozorňuje Janiš. Domácnosti by nemali nikdy vypínať kúrenie úplne. „Vykúriť miestnosť na normálnu teplotu po celodennom odstavení kúrenia je omnoho nákladnejšie,“ dodal Janiš.

V neposlednom rade, ak chcú domácnosti ušetriť na spotrebe tepla, tak by mali vedieť správne vetrať. Mnohé domácnosti nevetrajú správne, čo sa podpisuje na energetickej efektivite. „V prvom rade by sa domácnosť mala uistiť, že všetky okná, vstupné aj balkónové dvere sú správne utesnené, aby sa predišlo únikom tepla,“ uviedol Janiš. Vetrať by sa malo krátko a často. „Energeticky najefektívnejšie je vetranie v krátkych časových intervaloch. Vetrajte aspoň trikrát denne po dobu piatich minút, a to otvorením okien dokorán v protiľahlých miestnostiach. Vyhnite sa vyklápaniu okien, pretože tak plytváte energiou a ochladzujete steny,“ upozornil Janiš. Počas vetrania by mali domácnosti taktiež vypnúť kúrenie. „Vetrajte bezprostredne po sprchovaní či kúpaní a varení,“ dodal Janiš.

Ak chcú domácnosti ušetriť na spotrebe teplej vody, tak by sa mali podľa teplárov namiesto kúpeľa vo vani radšej osprchovať. Taktiež by mali dbať na to, aby im voda nekvapkala z batérie. „Zastavujte tečúcu vodu, keď ju nepotrebujete. Napríklad počas umývania zubov či vlasov, počas sprchovania či umývania riadu. Naplňte bubon práčky aspoň do polovice,“ doplnil Janiš.

Na všetko sú pripravení

Výrobcovia a dodávatelia tepla sú na tento nárast spotreby tepla a teplej vody podľa Janiša pripravení. „Už od začiatku vykurovacej sezóny sa pripravovali na bezproblémovú a plynulú vianočnú prevádzku,“ podotkol Janiš. Špecialisti teplárenských spoločností dodávajúcich teplo pracujú aj počas sviatkov. Nepretržite 24 hodín denne, sedem dní v týždni. Ak nastane porucha, je potrebné kontaktovať správcu bytov alebo spoločenstvo vlastníkov bytov, ktorí problém lokalizujú a v prípade potreby kontaktujú dodávateľa tepla. Vo väčšine bytových domov sú však nainštalované moderné riadiace systémy centrálneho zásobovania teplom. „Vďaka nim sú teplári schopní veľmi rýchlo reagovať na možné vzniknuté poruchy či odchýlky od požadovaných parametrov dodávky tepla či teplej vody. Dokážu odstrániť poruchu ešte predtým, ako to pocíti odberateľ,“ konštatoval Janiš.

Slovenský zväz výrobcov tepla združuje 110 dodávateľov tepla na celom Slovensku. V spoločnostiach združených v rámci SZVT pracuje takmer 4 000 ľudí, ktorí počas celého roka zabezpečujú plynulú výrobu a dodávku tepla a teplej vody, ako aj servis v prípade porúch.