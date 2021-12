Pokoj na slovenských čerpačkách má pokračovať

Na slovenských čerpacích staniciach by mal pokračovať cenový pokoj. Analytička 365.bank Jana Glasová na základe vývoja svetových cien ropy predpokladá, že ceny benzínov či motorovej nafty by sa nemali výraznejšie meniť. „Očakávame, že v nadchádzajúcich týždňoch bude mať na ropný trh dopad hlavne to, ako sa bude vyvíjať situácia okolo variantu omikron, jeho dopadu na dopyt po rope a ako sa k celej situácii postaví OPEC+. Na základe aktuálneho vývoja na ropnom trhu očakávame, že ceny na našich pumpách by sa budúci týždeň výraznejšie meniť nemali,“ povedala pre agentúru SITA Glasová.

Stále drahšie ako vlani

Situácia na našich pumpách sa za ostatné týždne upokojila a ceny benzínu a nafty sa zastabilizovali. Aj pre 47. tohtoročný týždeň preto platilo, že ceny 95 aj 98-oktánového benzínu sa v podstate nezmenili. Prvý menovaný dosiahol priemernú cenu 1,500 eura za liter a ceny 98-oktánového benzínu úroveň 1,693 eura za liter. Ceny nafty zostali tiež v podstate nezmenené na priemernej úrovni 1,395 eura za liter.

Za benzín aj naftu si oproti minulému roku výrazne priplácame. Benzín 95 je drahší o zhruba 29 % ako vlani a benzín 98 o 25 %. „Najvýraznejší medziročný rast však zaznamenáva nafta, ktorá je až o 39 % drahšia ako vlani,“ dodala Glasová.

Ropa Brent

Ceny ropy Brent sa koncom októbra hýbali v rozmedzí 84 až 87 amerických dolárov za barel, od začiatku novembra ale postupne klesajú. Minulý týždeň sa ropa hýbala v rozpätí 80 až 83 dolárov za barel a v závere týždňa klesla až k úrovni 77 dolárov. „Veľkí svetoví spotrebitelia ropy sa totiž rozhodli spraviť razantný krok, a to uvoľniť ropu zo svojich strategických rezerv. Ide o koordinovanú akciu USA, Číny, Indie, Japonska, Južnej Kórei a Veľkej Británie, ktorej cieľom je znížiť ceny ropy na svetovom trhu. Drahá ropa totiž brzdí zotavovanie globálnej ekonomiky po pandémii a vytvára aj silné inflačné tlaky,“ zdôvodnila Glasová.

V poklese pokračovala ropa aj v úvode tohto týždňa a v stredu podliezla dokonca úroveň 69 dolárov za barel. Koncom tohto týždňa ale opäť vzrástla nad hranicu 71 dolárov. Ropným trhom podľa analytičky zamávalo objavenie nového variantu koronavírusu omikron, o ktorom zatiaľ nie sú známe podrobnejšie informácie a teda visia otázniky nad jeho dopadom na globálnu ekonomiku. „To vyvoláva aj obavy z možného slabšieho dopytu po rope a tlači ropu nadol,“ dodala Glasová.

Opačným smerom pôsobí podľa nej rozhodnutie kartelu OPEC+ z piatka tohto týždňa, ktorý uviedol, že prehodnotí svoju ťažbu, ak variant omikron zníži dopyt po rope. „Zároveň ale kartel vyhlásil, že nateraz svoje plány nemení a bude pokračovať vo zvyšovaní ťažby,“ uzavrela Glasová.