Pokračujú vo výstavbe plznovodu Nord Stream 2

Práce na výstavbe sporného plynovodu Nord Stream 2 v Baltskom mori napriek americkým sankciám výrazne pokročili. Informovala o tom v pondelok rakúska tlačová agentúra APA. Ruská loď Fortuna, ktorá v oblasti kladie potrubie, už podľa údajov spoločnosti Refinitiv opustila lokalitu. To naznačuje, že 2,6 kilometra dlhý úsek v nemeckých vodách je hotový. Loď má byť aktuálne na ceste do prístavu v nemeckom meste Wismar. V polovici januára by mala pokračovať v práci v dánskych vodách. Podľa agentúry APA je projekt dokončený na zhruba 90 percent, chýba posledných asi sto kilometrov. Stanovisko konzorcia pre výstavbu plynovodu nebolo k dispozícii.

Z emný plyn cez Baltské more do Nemecka

Plynovod Nord Stream 2 má prepravovať ruský zemný plyn cez Baltské more do Nemecka a západnej Európy mimo tradičných tranzitných trás prechádzajúcich cez ukrajinské a poľské územie.

USA sú otvoreným odporcom tohto plynovodu. Spoločne s východoeurópskymi štátmi, ktoré projekt tiež odmietajú, americká vláda tvrdí, že zvýši závislosť Európy od ruských energií. Kremeľ naopak obviňuje Washington zo snahy o zastavenie projektu v záujme donútenia európskych zákazníkov kupovať drahší americký skvapalnený zemný plyn. Práce na projekte sa prerušili vlani v decembri po tom, ako americký prezident Donald Trump podpísal legislatívu o sankciách voči firmám spojeným s projektom Nord Stream 2.