Poliaci stále bojujú proti plynovodu Nord Stream 2, Gazpromu dali pokutu

Poľský protimonopolný úrad uložil pokutu vo výške 6,5 miliardy eur ruskej štátnej energetickej spoločnosti Gazprom pre jej rolu v budovaní plynovodu Nord Stream 2 smerujúceho do Nemecka s odôvodnením, že projekt poškodzuje poľských spotrebiteľov. Poľský úrad pre hospodársku súťaž a ochranu spotrebiteľov v stredu informoval, že pokuty dal aj ďalším piatim zahraničným firmám podieľajúcim sa na projekte, a to v celkovej sume 52 miliónov eur.

Poľsko odmieta plynovod

Poľsko rozhodne odmieta plynovod, ktorý je v záverečnej etape výstavby a má prepravovať ruský zemný plyn cez Baltské more do Nemecka a západnej Európy mimo tradičných tranzitných trás prechádzajúcich cez ukrajinské a poľské územie. Podľa protimonopolného úradu by plynovod mohol viesť k zvýšeniu cien plynu v Poľsku a poškodiť spotrebiteľov.

Ďalšie firmy, ktoré v Poľsku pokutovali, sú Engie Energy, OMV, Shell, Uniper a Wintershall. Firmy sa môžu proti postihu odvolať. Ruský energetický gigant Gazprom sa už vyjadril, že sa proti pokute odvolá.