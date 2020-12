Polícia vedie v prípade dostavby Mochoviec viacero trestných stíhaní

Špecializovaný policajný tím stále pracuje a preveruje všetky podozrenia súvisiace s dostavbou Atómovej elektrárne Mochovce. Ako pre portál vEnergetike.sk uviedol hovorca Prezídia Policajného zboru SR Michal Slivka, v súčasnosti sú vedené viaceré trestné stíhania, predovšetkým za majetkovú trestnú činnosť.

Stíhaných je niekoľko fyzických a právnických osôb

„Ide o obzvlášť závažné zločiny podvodu, porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku a iné. Škody sa v jednotlivých prípadoch pohybujú od státisícov eur až po viac ako 22 miliónov eur,“ dodal Slivka. V trestných veciach je podľa neho stíhaných niekoľko fyzických a právnických osôb. Počet trestných stíhaní však nekonkretizoval. Policajti priamo v Mochovciach vykonali akcie Nátery, Dlžník, Manažér, Atóm a Požiar.

Policajti nechcú nateraz konkretizovať všetky skutky, ktorým sa špecializovaný tím venuje nielen v rovine trestného konania, ale aj v rovine podozrení zo spáchania ďalších trestných činov. „Mohlo by to zmariť priebeh vyšetrovania. Môžeme však ubezpečiť, že špecializovaný tím má všetky informácie týkajúce sa rôznorodých podozrení spojených s dostavbou tretieho a štvrtého bloku jadrovej elektrárne Mochovce, intenzívne sa nimi zaoberá a vykonáva všetky potrebné úkony podľa zákona,“ zdôraznil Slivka.

Tretí blok spustia v budúcom roku

Slovenské elektrárne budú môcť zavážať jadrové palivo do tretieho jadrového bloku Atómovej elektrárne Mochovce najskôr koncom apríla budúceho roku. To však musí prejsť celý povoľovací proces bez námietok a odvolaní účastníkov konania. Štvrtý mochovský blok bude uvedený do prevádzky dva roky po spustení tretieho bloku. Pôvodné termíny dostavby mochovských jadrových blokov boli roky 2012, resp. 2013. Termíny sa však pre opodstatnené aj neopodstatnené dôvody viackrát posúvali. Dostavba si mala vyžiadať podľa posledných informácií 6,2 miliardy eur. Suma sa taktiež niekoľkokrát navyšovala, na začiatku dostavby mali elektrárne v pláne minúť necelé tri miliardy eur.