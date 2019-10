PORADŇA: Nepoctiví predajcovia stále šarapatia. Ako sa brániť?

Domácnosti pri zmene dodávateľa energií musia byť stále opatrné. Ani po vyše trinástich rokoch od začiatku liberalizácie v energetike sa totiž Slovensko nezbavilo nekalých praktík zo strany podomových predajcov. „V ostatnom období pozorujeme, že viac ako 20 % z tých zákazníkov, ktorí sa dostali do procesu zmeny dodávateľa, sa cítia byť oklamaní novým dodávateľom, s ktorým uzatvorili zmluvu prevažne formou podomového predaja,“ povedala pre portál vEnergetike.sk špecialistka komunikácie spoločnosti Východoslovenská energetika Katarína Šulíková. Ak domácnosť zistí, že bola podomovým predajcom oklamaná, môže bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní od jej podpisu.

Neprehľadné, nezrozumiteľné ponuky

Aj najväčší dodávateľ zemného plynu, štátny Slovenský plynárenský priemysel (SPP), eviduje viacero podnetov od svojich zákazníkov na nečestných podomových predajcov. „Zákazníci nás upozorňujú na nečestný postup niektorých alternatívnych dodávateľov,“ povedal pre portál vEnergetike.sk hovorca SPP Ondrej Šebesta. Podľa neho domácnosti prezentáciu ponuky na zmenu dodávateľa energie mnohokrát vnímajú ako neprehľadnú, nezrozumiteľnú. „Následne až po uzatvorení zmluvy zistia, že pri uzatváraní zmluvy s niektorými alternatívnymi dodávateľmi dostali neúplné, respektíve zavádzajúce informácie,“ dodal Šebesta. Podľa východoslovenských energetikov domácnosti cítia od niektorých podomových predajcoch takzvaný nátlakový predaj. „Nemajú dostatok času na rozhodnutie a preštudovanie zmluvy,“ spresnila Šulíková.

Zavádzajú o cene za energie

Podomoví predajcovia často pri presviedčaní domácnosti o zmene dodávateľa energií zavádzajú o novej cene za dodávky elektriny či plynu. Niektorí zákazníci tvrdia, že dostali informáciu, že budú platiť nižšiu mesačnú platbu ako v súčasnosti. „V skutočnosti to tak nie je. Ide len o prepočet na 12 zálohových platieb z pôvodných 11, vo VSE platia zákazníci 11 zálohových platieb. Prípadne ide o to, že ak zákazník vo faktúre za služby VSE platí aj ďalšie produkty, nový dodávateľ tieto poskytovať nebude. A tak predajcovia zákazníkom komunikujú úsporu za tieto produkty, a prezentujú ich ako úspory na cene za dodávku elektriny,“ vysvetlila Šulíková s tým, že niektorí podomoví predajcovia sa vydávajú za zástupcov ich spoločnosť a zároveň tvrdia, že podpisom zmluvy sa pre zákazníkov nič nemení, len budú mať lacnejšiu elektrinu či plyn.

Pozor na viazanosť novej zmluvy

Problémom pri podomovom predaji je aj fakt, že domácnosti nie sú informované o viazanosti zmluvy s novým dodávateľom energií. „Niektorí predajcovia majú v predaji produkty s viazanosťou päť až šesť rokov, no zákazníkov na to neupozornia,“ konštatovala Šulíková. Domácnosti by podľa nej nemali veriť ani tvrdeniam podomových predajcov, že ak nepodpíšu zmluvu, budú od dodávok energií odpojení. „Tvrdia, že innogy a VSE končí, krachuje a oni preberajú zákazníkov do svojej správy, čo treba potvrdiť ich podpisom. Dokonca zákazníci tvrdia, že nič nepodpísali a že podpis na zmluve uzatvorenej cez podomový predaj musel byť sfalšovaný samotným predajcom,“ zdôraznila Šulíková.

Obecný rozhlas nemusí hovoriť pravdu

Pozor by si mali dať domácnosti aj pri oznamoch z obecného rozhlasu. „Niektorí podomoví predajcovia si budujú dôveryhodnosť cez oznamy v obecnom rozhlase. Tieto oznamy sú však platené, preto skutočnosť, že oznam vysiela obecný rozhlas, nemusí byť zárukou serióznosti predajcov. Obsahom týchto vyhlásení zvyčajne je, že domácnosti navštívi energetická spoločnosť, ktorá bude poskytovať zľavy na elektrinu a plyn. Obyvatelia si majú pripraviť faktúry,“ upozornila Šulíková.

Buďte informovaní a bez časovej tiesni

Zákazníci by sa mali podľa štátnych plynárov o prípadnej zmene dodávateľa energií rozhodnúť informovaní. „Mali by poznať všetky výhody, práva a povinnosti vyplývajúce zo zmluvy,“ upozornil Šebesta. „Nepodpisujte zmluvy v časovej tiesni,“ zdôraznila Šulíková.

Východoslovenskí energetici upozorňujú, že najzraniteľnejšou skupinou sú starší zákazníci, dôchodcovia. „Tí často v nevedomosti podpisujú pod zámienkou lepšej ceny nové zmluvy s podomovým predajcom bez detailného porozumenia podmienok. Preto je potrebná súčinnosť aj detí a rodín, aby starších členov domácnosti upozornili na riziká spojené s podomovým predajom energií,“ uzavrela Šulíková.

Rady pre zákazníkov:

– Overte si totožnosť osoby, ktorá sa s vami skontaktuje Neponáhľajte sa. Požiadajte o čas na zváženie ponuky a využite ho na overenie informácií a zodpovedanie vašich prípadných otázok.

– Ponuku žiadajte predložiť písomne, najlepšie na hlavičkovom papieri spoločnosti. Dobre si prečítajte obchodné podmienky a nezabudnite ani na malé písmenká a texty pod čiarou.

– Nenechajte sa zlákať zdanlivo výhodnou cenou. Predloženú ponuku si dôkladne prečítajte. Preverte si všetky produkty, služby, jednotlivé zložky ceny, poplatky, obchodné podmienky. Overte si, či v zmluve nie sú zohľadnené aj ďalšie poplatky za uzatvorenie alebo sankcie za predčasné ukončenie zmluvy.

– Overujte si všetky poskytované informácie. Overte si, kto vás navštívil, ako aj výhodnosť ponuky. Zistite, akú zľavu vám ponúka podomový predajca v eurách a aké nové výhodné produkty vám vie ponúknuť váš súčasný dodávateľ. Porovnajte si i ďalšie ponúkané služby a sami posúďte výhodnosť celkovej ponuky. A to všetko ešte pred podpisom zmluvy.

– Pomáhajte svojim rodičom a starým rodičom. Najzraniteľnejšou skupinou sú starší zákazníci, dôchodcovia, ktorí často v nevedomosti podpisujú pod zámienkou lepšej ceny nové zmluvy s podomovým predajcom bez detailného porozumenia podmienok. Preto je potrebná súčinnosť aj deti a rodín, aby starších členov domácnosti upozornili na riziká spojené s podomovým predajom energií.

– Dajte si pozor na skryté poplatky. Pri posúdení cenovej ponuky sa pred podpisom novej zmluvy obráťte aj na svojho súčasného dodávateľa.