Použitý olej môžete odovzdať na pumpách Slovnaft

Spoločnosť Slovnaft zbiera použitý kuchynský olej už na 212 čerpacích staniciach. „V predvianočnom čase, kedy sa viac varí a vypráža, sme zvýšili počet čerpacích staníc, na ktorých sa zbiera použitý olej z domácností. Možno ho odovzdať na 212 čerpacích staniciach v 118 mestách a obciach,“ informoval hovorca Slovnaftu Anton Molnár. Doteraz Slovnaft vyzbieral takmer 200 ton použitého kuchynského oleja. Následne z neho partnerská spoločnosť Meroco vyrába biopalivovú zložku do motorovej nafty.

Olej v kanáloch láka hlodavce

Odovzdaním použitého kuchynského oleja ľudia chránia životné prostredie. Ak ho vylejú do kanalizácie, olej znečistí vodu a láka hlodavce. Ak ho odovzdajú na recykláciu, šetria vodu a zároveň prispievajú k znižovaniu emisií skleníkových plynov. „Použitý kuchynský olej sa recykluje a vyrobí sa z neho biopalivová zložka do motorovej nafty. Z jedného litra oleja je to až 0,9 litra biopalivovej zložky,“ podotkol Molnár.

Okrem kokosového oleja

Na recykláciu je vhodný akýkoľvek rastlinný olej okrem kokosového. Je nepodstatné, či slúžil na vyprážanie alebo ako nálev potravín. „Dôležité je zbierať čistý olej, bez zvyškov potravín, šťavy z mäsa a vody. Odporúča sa zliať ho cez sitko do čistej a suchej PET fľaše alebo pôvodného obalu. Olej následne stačí odovzdať obsluhe na čerpacej stanici Slovnaft,“ konštatoval Molnár.