Povinný repowering je protiústavný, SAPI varuje pred masívnymi súdnymi spormi

Povinný repowering pri podpore zelenej elektriny je protiústavný. Na základe právnej analýzy je o tom presvedčená Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI). O repoweringu pri podpore elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energií (OZE) a kombinovanej výroby elektriny a tepla (KVET) by mali poslanci rozhodnúť už počas aktuálnej schôdze parlamentu.

„Ministerstvo hospodárstva žiaľ ignorovalo odporúčania SAPI a bez akejkoľvek odbornej diskusie sa rozhodlo navrhnúť zákon, ktorý je v rozpore s Ústavou SR. Dokazuje to právna analýza vypracovaná renomovanou právnickou kanceláriou, ktorá potvrdzuje, že navrhnutá novela vykazuje jasné znaky protiústavnosti. Do už raz garantovaného práva na podporu je možné zasiahnuť len vtedy, ak bolo jednoznačne preukázané, že takýto zásah je jediným možným a vhodným spôsobom, ako dosiahnuť verejný záujem a zároveň bude dotknutým subjektom garantovaná primeraná kompenzácia,“ uviedol riaditeľ SAPI Ján Karaba.

Budúce investície by boli ohrozené

Ak poslanci Národnej rady SR schvália novelu zákona o podpore OZE a KVET, tak pre niečo vyše 400 výrobcov zelenej elektriny bude repowering povinný. Čiže sa im predĺži podpora na nimi vyrobenú zelenú elektrinu z 15 rokov o ďalších 5 rokov, ale bez jej navýšenia. Pôvodná schéma repoweringu, ktorú navrhovala SAPI, počítala s dobrovoľným predĺžením o desať rokov a vytvorením motivačnej schémy, ktorá by prilákala maximum existujúcich výrobcov.

„Výrobcovia by získali čas aj priestor na modernizáciu svojich zariadení a významné predĺženie ich životnosti. Štát by zas ušetril až 80 miliónov ročne, ktoré by sa dali použiť na zníženie cien elektriny,“ dodal Karaba.

SAPI apeluje na poslancov Národnej rady SR, aby nepodporili povinný repowering. „Ak by táto legislatíva prešla, ohrozilo by to investície v celkovej výške minimálne 500 miliónov eur,“ konštatoval Karaba. Asociácia v tejto súvislosti varuje pred masívnymi súdnymi spormi a trvalým negatívnym dopadom na podnikateľské prostredie.

Zákonodarca má možnosť zasiahnuť

Ministerstvo hospodárstva sa neobáva prípadných medzinárodných arbitráží zo strany výrobcov zelenej elektriny, ktorí nesúhlasia s povinným repoweringom. Pripomína, že Ústavný súd SR v minulosti už potvrdil, že zákonodarca má možnosť zasiahnuť v danom regulovanom prostredí elektroenergetiky, pokiaľ neohrozí životaschopnosť investície.

„Prípustné zásahy sú navyše vyvážené tým, že nastavené pravidlá podpory z OZE zaručujú výrobcom zisk, ktorý by v štandardnom trhovom prostredí nebol dosiahnutý. Vzhľadom na nastavenie jednotlivých parametrov, ako aj stav prípravy cenovej vyhlášky ÚRSO, v tomto momente nepokladáme medzinárodné arbitráže za reálnu hrozbu,“ uviedlo pre portál vEnergetike.sk ministerstvo.