Pre Slovensko je minimalizácia závislosti na ruských zdrojoch otázkou bezpečnosti aj morálky, vyhlásil Káčer

Na odstránení závislosti na Rusku máme bezpečnostný aj morálny záujem. Uviedol to v pondelok slovenský minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Rastislav Káčer pri stretnutí so svojím maďarským rezortným kolegom Pétrom Szijjártóm.

Otázky spoločného záujmu

Šéfovia diplomacií rokovali o bilaterálnych vzťahoch, aktuálnych európskych témach a regionálnych výzvach. Slovenský minister zahraničných vecí uviedol, že ešte za ministra Ivana Korčoka došlo k formálnej dohode, že každého pol roka sa ministri zahraničných vecí Slovenska a Maďarska stretnú, aby diskutovali o otázkach spoločného záujmu.

V utorok 6. decembra obaja ministri pokračujú v rokovaniach, ale už vo formáte V4.

„Dosiahol sa veľmi významný pokrok v otázkach infraštruktúrnych projektov či v oblasti ekonomickej spolupráce. V otázkach postavenia národnostných menšín som prezentoval ešte minulý týždeň 57 opatrení, na ktorých sme sa zhodli, aby bolo postavenie Maďarov na Slovensku a Slovákov v Maďarsku bolo lepšie,“ doplnil Káčer.

Dovoz ruskej ropy

Obaja diplomati riešili aj otázku závislosti na dovoze ruskej ropy a plynu na územia Slovenska a Maďarska.

„Pre Slovensko je minimalizácia závislosti na ruských zdrojoch dôležitou otázkou bezpečnosti a princípov. Za ostatné obdobie sa nám podarilo dosť zásadne znížiť závislosť na ruskom plyne a pokračujeme v tom, aby sme dokázali byť úplne nezávislí,“ skonštatoval Káčer.

V tomto duchu sa podľa šéfa slovenskej diplomacie pozerá rovnako na plyn, ropu, ale aj na akýkoľvek iné energonosiče a zdroje.

„Vedeli by sme sa vysporiadať aj so závislosťou na rope, ale na tej nie sme závislí len my. Slovensko by vedelo veľmi rýchle nebyť závislé od ruskej ropy, ale na produkcii našej rafinérky výrobkami z ruskej ropy sú závislé viaceré krajiny v regióne. Nie je to teda len otázka slovenskej sebestačnosti,“ povedal Káčer, a dodal že keby sme chceli byť egoisti, Slovensko vie vyriešiť otázku ruskej ropy tak, že sme veľmi rýchlo sebestační.

Odstránenie závislosti

Na odstránení závislosti na Rusku však máme bezpečnostný aj morálny záujem.

Peter Szijjártó uviedol, že stúpa význam dobrých susedských vzťahov Slovenska a Maďarska.

„Čelíme trom vážnym výzvam, a to bezpečnosť, energie a hospodárska spolupráca, pričom Slovensko je druhým najvýznamnejším partnerom Maďarska. Z hľadiska investícií je Slovensko jedným z najpríťažlivejších partnerov. Výhodná je aj spolupráca na nukleárnej energii,“ skonštatoval šéf maďarskej diplomacie, ktorý na margo odpojenia sa od ruskej ropy uviedol, že „ak by mali zastaviť zásobovanie Maďarska ruskou ropou, zásobovanie štátu ropou sa znemožní. Zásobovanie Maďarska ropou je možné len v tom prípade, ak ju budeme nakupovať z Ruska.“

Zmrazenie príspevku

Európska komisia navrhla zmraziť Maďarsku príspevok vo výške 7,5 miliardy eur.

„Máme dôveru v komisiu, že postupuje nestranne a čakáme čo prinesie ďalšia diskusia,“ uviedol Káčer, ktorý ocenil, že Maďarsko prejavilo snahu uplatniť do života opatrenia, na ktorých sa s Európskou komisiou dohodli.

Celá situácia je podľa neho ešte stále v procese, a tak sa k nej nechcel vyjadrovať skôr, pretože rozhodnutie má padnúť do 19. decembra.