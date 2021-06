Prechod na vlastnú domovú kotolňu môže byť ľahší, teplárenská novela však stále vyvoláva obavy

aktualizované 23. júna, 12:13

Prejsť z centrálneho zásobovania teplom (CZT) na vlastnú domovú kotolňu bude zrejme ľahšie. Poslanci Národnej rady SR totiž definitívne schválili poslaneckú novelu zákona o tepelnej energetike.

„Nie je to úplné zrušenie teplárenského nevoľníctva, ako o tom hovorí programové vyhlásenie vlády, ale ide o spresnenie vecí, ide o nejaký kompromis. Nie je to v prospech ani jedných, ani druhých, ktorí podnikajú na tomto trhu,“ povedal v rozprave jeden z predkladateľov novely, poslanec Milan Vetrák (OĽaNO).

Podľa šéfa parlamentného hospodárskeho výboru Petra Kremského novela odstráni, aby centrálny dodávateľ tepla bez akéhokoľvek dôvodu blokoval konkurenciu na trhu, teda výstavbu domovej kotolne. Novela by mala podľa Vetráka obmedziť počas stavebného konania dodávateľa tepla vo vydávaní stanoviska len na otázky, ktoré striktne ustanovuje zákon.

Riešenie dvoch kľúčových problémov

Podľa poslanca Vetráka by mala teplárenská novela priniesť pre koncových odberateľov primerané ceny za teplo. Poslanecká novela zákona o tepelnej energetike podľa neho rieši dva problémy, ktoré trápia ľudí.

„Jedným je reťazenie cien, t.j. ich zvyšovanie dodávateľmi tepla v prípadoch, ak je vlastník primárneho a sekundárneho rozvodu rozdielny. Návrh zákona ukončí tieto nekalé podnikateľské praktiky a vytvorí priestor pre Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, aby predpismi stanovil cenové stropy pre primárny aj sekundárny rozvod a tak aj primerané ceny za teplo,“ vysvetlil Vetrák.

Druhým problémom, ktorý novela zákona podľa neho rieši, je odstránenie deformácií na trhu s teplom pri odpájaní sa od CZT. „Posilňujú sa právomoci obcí a miest rozhodovať o tejto otázke v súlade so schválenou koncepciou v oblasti tepelnej energetiky,“ dodal Vetrák.

Novela by mohla zhoršiť ovzdušie

Poslaneckú novelu zákona kritizovalo Ministerstvo životného prostredia SR. Novelou sa podľa rezortu životného prostredia môže zhoršiť kvalita ovzdušia či poškodiť podnikateľské prostredie.

„Zásadne nesúhlasíme s tvrdením predkladateľov návrhu novely zákona, že predložený návrh zákona nezakladá žiadne vplyvy na rozpočet verejnej správy, na životné prostredie ani na informatizáciu spoločnosti, že nevyvoláva sociálne vplyvy a nemá vplyv na podnikateľské prostredie. Z pohľadu Ministerstva životného prostredia SR bude mať negatívny vplyv na životné prostredie, kvalitu ovzdušia, a zároveň na podnikateľské prostredie, ale aj sociálne vplyvy,“ uviedlo ministerstvo v rámci pripomienkového konania.

Všetky nedostatky aktuálne schválenej poslaneckej novely má ešte vyriešiť veľká novela zákona o tepelnej energetike, ktorú pripravuje v súčasnosti ministerstvo hospodárstva. Do Národnej rady SR by sa mala dostať podľa Vetráka do šiestich mesiacov.

Ministerstvo hospodárstva SR už v minulom roku pripravilo novelu zákona o tepelnej energetike, ktorá by zrušila takzvané teplárenské nevoľníctvo. Novelu zákona však v jeseni minulého roka stopol vtedajší premiér Igor Matovič. Ten pritom ešte ako opozičný politik viackrát kritizoval teplárenskú novelu, ktorá dala veľkým výrobcom tepla právo veta v stavebnom konaní pri výstavbe domových kotolní.

Návrh museli z kilečka odstrániť

„Žiaľ, návrh sme napokon na žiadosť premiéra z “kilečka“ museli odstrániť,“ povedal v koncoročnom rozhovore pre portál vEnergetike.sk štátny tajomník ministerstva hospodárstva Karol Galek. Premiérova obava bola podľa Galeka postavená najmä na zvyšovaní cien tepla pre ostávajúcich zákazníkov existujúceho CZT.

Zrušenie teplárenského nevoľníctva mali strany SaS aj OĽaNO vo svojich volebných programoch a je aj súčasťou programového vyhlásenia vlády. Hneď po nástupe na ministerstvo hospodárstva nominanti SaS zahrnuli zrušenie teplárenského nevoľníctva aj do takzvaného “kilečka“. Teda súboru návrhov zákonov na rýchle presadenie.

Princíp podľa Galeka spočíval v odobraní práva veta záväzného stanoviska existujúcemu dodávateľovi tepla a presun tejto právomoci na obec. Tá by tak posúdila súlad s územným plánom a tiež, či ide o účinné CZT.