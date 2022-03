Rusku za plyn určený pre Európu by sme už nemali platiť v eurách, no platby by mali byť v rubľoch. V stredu to oznámil ruský prezident Vladimír Putin.

Nejde o niečo úplne prevratné

Ako pre agentúru SITA povedal analytik J&T Banky Stanislav Pánis, z ekonomického pohľadu nejde o niečo úplne prevratného.

Ide len o zmenu meny vysporiadania obchodu, inak sa nič nemení a nemalo by to predstavovať žiadny podstatný technický problém pre kupujúcich.