Predať podiel spoločnosti Stredoslovenská energetika susednému štátu je ako napľutie do tváre Slovákom, odkazuje vláde Malatinský

Slovenská energetika musí podľa Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR zostať pod vplyvom nášho štátu, nie zahraničia.

Výzva predstaviteľom vlády

Prezident asociácie Tomáš Malatinský tak reagoval na informácie o tom, že začal proces smerujúci k zamýšľanému prevodu podielu strategického investora v spoločnosti Stredoslovenská energetika Holding.

„Rád by som vyzval dnešných kompetentných predstaviteľov vlády, aby využili všetky možnosti a nedopustili vývoj aký sa zdá, že nastane,” skonštatoval Malatinský s tým, že by si podľa neho Slovensko malo strategický podnik kúpiť naspäť.

„Predať ho štátnemu podniku susedného štátu je ako napľutie do tváre všetkých občanov Slovenska, lebo to so zmyslom privatizácie už nemá nič spoločné,” doplnil.

Enormný nárast cien

Ako dodal, už takmer 20 rokov sa v dôsledku privatizácie nerozhoduje o energetických firmách na Slovensku, ale v zahraničí.

Okolité krajiny si pritom svoje strategické energetické podniky ponechali v štátnom vlastníctve a dnes sme tak podľa Malatinského svedkami toho, že práve oni sú paradoxne najväčšími favoritmi na získanie podielu v Stredoslovenskej energetike holding, či už ide o český ČEZ alebo maďarský MVM.

„Vo všetkých susedných štátoch si ponechali rozhodujúci vplyv v energetike vlády, a preto budú vedieť aj lepšie zvládať procesy, ktoré spôsobuje zánik niektorých koncových obchodníkov s energiami, prípadne aktuálne enormný nárast cien,” pripomenul Malatinský.

Ak bude podľa neho rozhodujúci vlastník energetického podniku sedieť napríklad v Budapešti, neverí, že v krízovej situácii bude prioritne riešiť problémy dedinky na Považí či Liptove alebo priemyselný podnik na Horehroní či Orave.

Hĺbkový audit vo firme SSE Holding

Podľa denníka Hospodárske noviny začal vo firme SSE Holding hĺbkový audit. Predávať minoritný podiel v SSE Holding chce Energetický a průmyslový holding (EPH). Ten sa k podielu vo firme dostal v roku 2013, keď ho odkúpil za 400 miliónov eur od francúzskej spoločnosti Electricité de France.

Podľa Hospodárskych novín prípadní záujemcovia o minoritný podiel v SSE Holding sú česká skupina ČEZ, maďarské spoločnosti MVM a Mavir a nemecký E.ON.

V SSE Holding ovláda 49-percentný podiel skupina EPH. Zvyšné akcie drží v rukách štát prostredníctvom Ministerstva hospodárstva SR.

Hlavnými dcérskymi spoločnosťami SSE Holding sú Stredoslovenská energetika, ktorá má na starosti obchod a dodávky energií a Stredoslovenská distribučná, ktorá zabezpečuje distribúciu elektriny na území Žilinského, Banskobystrického a časti Trenčianskeho kraja.