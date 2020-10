Premiér Matovič je za jadrovú energiu, v Európe chce vytvoriť alianciu

Slovenský premiér Igor Matovič plánuje na európskej úrovni vytvoriť akúsi alianciu jadrových krajín. Tá by mala jasne definovať jadrovú energiu za čistejšiu ako sú fosílne zdroje. „Chcel by som vytvoriť alianciu jadrových krajín, ktoré jadro využívajú. Chcem, aby sme dosiahli to, aby sa jadro považovalo za niečo medzi úplne čistým zdrojom a medzi fosílnymi palivami,“ povedal po stredajšom rokovaní vlády Matovič.

Jadrová podpora od Francúzska

Predseda vlády chce túto otázku otvoriť na summite Európskej únie. „Chcem na summite otvoriť tému, ako sa budeme stavať k jadrovej energetike. Pretože je veľký rozdiel, keď je krajina, ktorá nemá žiadnu elektrinu vyprodukovanú v jadrovej elektrárni a všetko ma z fosílnych palív a potom je krajina ako sme my, ktorá má plus mínus polovičku elektriny z jadrových elektrární. Tvárime sa, že jadrová energia je rovnako špinavá ako z uhlia. To nie je podľa mňa fér,“ konštatoval Matovič s tým, že pri tejto téme očakáva napríklad kľúčovú podporu od Francúzska.

Zatiaľ všetci premiéri v novodobej histórii samostatného Slovenska boli za zachovanie a rozvíjanie jadrovej energetiky.