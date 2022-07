Prezident Putin varoval EÚ, že dodávky plynu sa môžu ďalej znižovať

Ruský prezident Vladimir Putin v utorok konštatoval, že Západ si sám môže za to, že sa znížili dodávky zemného plynu európskym zákazníkom a varoval, že by mohli ďalej klesať. Jeho vyhlásenie ešte viac zvýšilo tlak na Európsku úniu (EÚ), ktorá sa obáva, že Rusko by mohlo vypnúť dodávky plynu, aby v zime v Európe vyvolalo ekonomický a politický chaos.

Zastropovanie cien ropy

V Teheráne, kde sa stretol s lídrami Iránu a Turecka, Putin ruským novinárom povedal, že množstvo plynu, ktorý prúdi do Nemecka cez plynovod Nord Stream 1, ešte viac klesne zo 60 miliónov metrov kubických na 30 miliónov denne, teda asi pätinu jeho kapacity, ak rýchlo nevymenia turbínu.

Dodal, že by mohli spustiť nedávno dokončený plynovod Nord Stream 2, ktorý sa vôbec nedostal do prevádzky, no poznamenal, že i ten by mal len asi polovicu kapacity, pretože zvyšok sa používa na domáce potreby.

Ruský líder tiež upozornil, že plán Západu v rámci sankcií zastropovať ceny ruskej ropy povedie k destabilizácii globálneho trhu a zvýši ceny.

Embargo na dovoz uhlia

Od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu vo februári už únia uvalila embargo na dovoz ruského uhlia a väčšiny ropy, ktoré by malo vstúpiť do platnosti neskôr v tomto roku, no nezahrnula do neho plyn, pretože od neho 27-členný blok závisí pri napájaní tovární, výrobe elektriny a vykurovaní domov.

Ruská štátom kontrolovaná plynárenská spoločnosť Gazprom však minulý mesiac zredukovala dodávky plynu do Nemecka cez Nord Stream 1 o 60 percent, odvolávajúc sa na technické problémy po tom, ako Siemens poslal do Kanady na generálku turbínu a pre sankcie sa nemohla vrátiť. Kanada a Nemecko sa na jej návrate dohodli, no Putin v utorok tvrdil, že Gazprom stále nedostal potrebné dokumenty.

Gazprom musí podľa ruského lídra koncom júla pre opravy vypnúť ďalšiu turbínu a ak sa dovtedy nevráti tá z Kanady, dodávky plynu sa ešte viac znížia. Ako ďalší dôvod zníženia dodávok poukázal na to, že Ukrajina zatvorila vetvu tranzitného plynovodu, ktorou prúdi ruský plyn na Západ cez územie ovládané Moskvou podporovanými separatistami.