Pri Púchove vybudujú najdlhšie podzemné vedenie veľmi vysokého napätia na Slovensku, investujú sa takmer štyri milióny eur

Energetická spoločnosť Stredoslovenská distribučná (SSD) vybuduje pri Púchove nové podzemné vedenie veľmi vysokého napätia. Cieľom investície za takmer štyri milióny eur je podľa hovorcu SSD Miroslava Gejdoša priviesť do lokality vyšší elektrický výkon. Vďaka tomu bude možné významne rozšíriť priemyselnú výrobu vo fabrike na pneumatiky.

„Fabrika potrebuje pre väčšiu produkciu aj oveľa vyšší elektrický výkon. Súčasná kapacita distribučnej siete ho nedokáže pokryť, takže vybudujeme nový trojkilometrový prívod na úrovni 110-tisíc voltov. Bude to najdlhšie podzemné vedenie tohto typu na území Slovenska,“ priblížil význam projektu Slavomír Vaš, projektový manažér kľúčových investícií v SSD.

Určité obmedzenia

Podzemné káblové vedenie bude mať ochranné pásmo v rozsahu jedného metra na každú stranu a bude prechádzať prevažne v trase ochranného pásma existujúceho vzdušného vedenia vysokého napätia, takže dotknuté pozemky nijako nezaťaží.

Vedenie bude podľa Vaša prechádzať cez polia v extraviláne Beluše, Horných a Dolných Kočkoviec. Počas výkopových prác a ukladania kábla treba počítať s určitými obmedzeniami, ale po ukončení výstavby bude podľa neho možné polia obhospodarovať rovnako ako predtým.

Niekoľko výrubov

Výkop pre uloženie kábla veľmi vysokého napätia bude hlboký dva metre a široký štyri metre, pričom sa bude postupne zužovať na dva metre. Vo viacerých úsekoch využije stavebník riadený pretlak popod zem. Najdlhší, pod železničnou traťou, bude dlhší ako 90 metrov. Vybudovanie novej trasy si vyžaduje aj niekoľko výrubov.

Súčasťou investície bude podľa Miroslava Gejdoša aj vybudovanie nového vedenia vysokého napätia pre plánovanú individuálnu bytovú výstavbu pri vstupe do Púchova. Energetici predpokladajú, že výkopové práce potrvajú do konca marca budúceho roka. Nové vedenie pre fabriku by chceli spustiť do skúšobnej prevádzky v júli.