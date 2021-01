Pri súčasnej regulácii cien energií zostaneme bez nových technológií, myslí si Kulla

Bez deregulácie cien energií sa nemôže slovenská energetika modernizovať. Myslí si to predseda predstavenstva spoločnosti Východoslovenská energetika (VSE) Miroslav Kulla. „Deregulácia je z pohľadu nových technológií a rozvoja služieb pre zákazníkov nevyhnutná. V dôsledku regulácie sme pri niektorých segmentoch v strate, a teda nemôžeme investovať a nasadzovať nové technológie,“ uviedol pre agentúru SITA Kulla.

Inteligentné meracie systémy v praxi

Na slovenskom trhu už máme v súčasnosti inteligentné meracie systémy (IMS). Energetici ich však nevedia pri v súčasnosti nastavenej regulácii v praxi využívať. „Chýba nám totiž napríklad variabilná tarifikácia. Slovenský trh zaostáva vo svojom rozvoji, a preto vítame dereguláciu a odporúčame sústrediť sa nie na cenu energií ale na spotrebu,“ konštatoval Kulla.

Vďaka dátam z IMS dokážu energetici určiť, koľko energie spotrebujú jednotlivé spotrebiče v domácnosti a porovnať ich s ďalšími dátami. Každý odberateľ by tak mohol sledovať svoju spotrebu elektriny v čase, následne upraviť svoje návyky a presunúť spotrebu do časti dňa, keď je elektrina lacnejšia. „Avšak v dôsledku cenovej regulácie toto na slovenskom trhu nie je možné zrealizovať. Aspoň čiastočné a postupné uvoľňovanie trhu by podporilo využívanie technologických a digitálnych inovácií. No nielen to. Vytvorilo by skutočné konkurencieschopné prostredie a prinieslo väčšiu rôznorodosť produktov a služieb pre zákazníkov,“ konštatoval Kulla.

Postupná deregulácia už v tomto roku?

Ako uviedol v rozhovore pre portál vEnergetike.sk a agentúru SITA štátny tajomník ministerstva hospodárstva Karol Galek, slovenskí odberatelia energií sa musia pripraviť na postupné zavádzanie deregulácie cien energií. „V rámci transpozície zimného energetického balíčka nastavíme aj postupnú dereguláciu, tak, ako to máme aj v programovom vyhlásení vlády,“ povedal Galek. Zimný energetický balíček Európskej únie by malo Slovensko implementovať do svojej legislatívy už v tomto roku.