Projekt novej jadrovej elektrárne je v útlme, čaká sa na lepšiu situáciu na trhu

Slovensko stále pokračuje v projekte výstavby novej jadrovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach. Ako uviedol pre agentúru SITA hovorca ministra hospodárstva Maroš Stano, projekt je síce v súčasnosti v útlmovom režime, ale to neznamená, že by bol zastavený alebo zrušený. „Jadrová energetická spoločnosť Slovenska pokračuje v činnostiach v rámci predprípravnej etapy projektu. Máme záujem na jeho udržaní v stave, ktorý by umožnil pokračovanie, keď bude situácia na trhu s elektrinou vhodná pre jeho realizáciu,“ povedal Stano.

Budúcnosť projektu závisí podľa ministerstva hospodárstva predovšetkým od ekonomických parametrov a vývoja situácie na trhu s energiou. Veľkoobchodná cena elektriny sa v súčasnosti pohybuje na úrovni zhruba 54 eur za megawatthodinu. Energetickí odborníci pritom hovoria, že výstavba novej jadrovej elektrárne sa oplatí pri cene 80 eur.

ČEZ hovorí, že sa nič nezmenilo

Za účelom realizácie projektu nového jadrového zdroja vláda SR v roku 2009 založila Jadrovú energetickú spoločnosť Slovenska (JESS). Majoritným 51-percentným akcionárom sa stal štátny podnik JAVYS. Vláda pod vedením Roberta Fica sa koncom roka 2008 rozhodla, že do projektu zoberie aj českú energetickú skupinu ČEZ, ktorá získala 49 % akcií JESS. Česká skupina má tiež záujem v projekte pokračovať. „V prípade spoločnosti JESS sa nič nemení,“ konštatoval prednedávnom hovorca skupiny ČEZ Roman Gazdík.

Projekt získal od ministerstva životného prostredia v rámci procesu EIA kladné stanovisko. Podľa zákona je proces EIA pre daný projekt platný sedem rokov, teda do roku 2023. Pri zmrazení projektu tak môže spoločnosť JESS prísť o vynaložené prostriedky a o zhruba štyri roky, ktoré si proces EIA vyžiadal.

Náklady sú v miliardách eur

Z procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie vyplynulo, že v Bohuniciach by mal vyrásť jeden jadrový rektor generácie III+ s maximálnym čistým inštalovaným elektrickým výkonom do 1 700 megawattov. Podľa investičného zámeru, ktorý bol posudzovaný v procese EIA, sa pôvodne uvažovalo so začiatkom výstavby novej jadrovej elektrárne v roku 2021. Do trvalej prevádzky mala byť elektráreň uvedená v roku 2029. Životnosť bola naplánovaná na 60 rokov. Výstavba bohunickej elektrárne si mala vyžiadať podľa odhadov spred piatich rokov od 4 do 6 miliárd eur.