Prvú výrobnú linku na batérie pre elektromobily postaví pre InoBat čínska firma Wuxi Lead

Prvú výrobnú linku na batérie pre elektromobily postaví pre InoBat čínska spoločnosť Wuxi Lead. Slovenská firma a popredný svetový dodávateľ výrobných zariadení už podpísali dohodu o dodaní výrobnej linky na lítium-iónové batérie.

Ako ďalej informovali spoločnosti, Wuxi Lead ju do R&D centra vo Voderadoch pripraví na kľúč. Samotná výroba by mala začať do konca roka 2022. Kapacita pilotnej linky bude v plnom vyťažení vyše 260-tisíc batériových článkov ročne.

Linky zmontujú až na mieste

Ako uviedol Marián Boček z InoBat Auto, čínsku firmu si vybrali pre flexibilitu a kvalitu, spojenú s podporou ich technického tímu v Európe.

„Prvým krokom ešte pred výrobou a dodávkou niečoho tak komplexného, ako je výrobná linka, bude reálny dizajn, o ktorý sa postará práve Wuxi Lead. Jednotlivé časti pilotnej linky by mali na Slovensko doraziť niekedy na prelome druhého a tretieho kvartálu 2022. Následne sa budú tieto časti linky montovať dokopy,“ priblížil.

Digitálne riešenie od Siemens

Predseda predstavenstva Wuxi Lead Yanqing Wang označil InoBat za jedného z najdôležitejších partnerov v Európe. „Wuxi Lead bude jediným dodávateľom zariadení v prvej fáze projektu, pričom poskytne InoBat kompletné vybavenie a služby. Zároveň bude celá výrobná linka vybavená digitálnym riešením od Siemens,“ doplnil.

Za spoločnosťou InoBat stojí konzorcium investorov a technologických spoločností vrátane vedúceho investora IPM Group. Medzi strategických investorov a partnerov patrí ČEZ Matador, AEN, MSM Group, Across a Wildcat Discovery Technologies či ťažobná spoločnosť Rio Tinto.