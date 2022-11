Prvý plávajúci LNG terminál už dorazil do prístavu Mukran v Baltskom mori, prísť by mali ešte ďalšie

Do prístavu Mukran v Baltskom mori v stredu dorazila prvá z lodí, ktoré budú slúžiť ako plávajúce terminály pre dodávky skvapalneného zemného plynu (LNG) do Nemecka.

Loď Neptune dlhá 280 metrov by mala začať prevádzku 1. decembra v neďalekom Lubmine. Ďalšie podobné plavidlá, takzvané plávajúce skladovacie a splyňovacie jednotky (FSRU), by mali doraziť ešte v tomto roku do prístavov Wilhelmshaven a Brunsbüttel.

Nemecko sa v reakcii na ruskú inváziu na Ukrajinu snaží nájsť alternatívne zdroje zemného plynu, aby nahradilo ruské dodávky, na ktoré sa dlhodobo spoliehalo.

Spolu s ďalšími opatreniami, ako je oživenie uhoľných elektrární a predĺženie prevádzky zostávajúcich jadrových reaktorov, by mala byť podľa kancelára Olafa Scholza na „túto zimu zaistená energetická bezpečnosť Nemecka“.