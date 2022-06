Putin poslal odkaz, zákaz dovozu ruskej ropy je pre Európsku úniu sebadeštruktívny

Rusko varovalo, že rozhodnutie Európskej únie (EÚ) z časti ukončiť dovoz ruskej ropy je „sebadeštruktívny“ krok, ktorý by sa eurobloku mohol vypomstiť. Ministerstvo zahraničia v Moskve vyhlásilo, že v pondelok dohodnutý zákaz 90 percent ropy z Ruska „veľmi pravdepodobne vyvolá ďalšie zvyšovanie cien, destabilizuje trhy s energiou a naruší dodávateľské reťazce“. Informuje o tom spravodajský portál BBC.

Moskva tiež trvá na tom, že nebude predávať svoju ropu so stratou. Kremeľ na tlačovom brífingu uviedol, že aj keby dopyt v jednej časti sveta klesol, v inej by sa zvýšil, a ruské toky by sa podľa toho presmerovali. Nákupy ruskej ropy zo strany Indie, ktorá je tretím najväčším spotrebiteľom ropy na svete, sa od minulého roka viac ako zdvojnásobili, keďže India využíva zľavnené ceny.

Zákaz 90 percent dovozu ruskej ropy do konca roka je súčasťou sankcií EÚ na Moskvu za jej inváziu na Ukrajinu. Predseda Európskej rady Charles Michel uviedol, že zákaz v celej EÚ odreže obrovský zdroj financovania pre ruskú vojnovú mašinériu a vyvinie tlak na Moskvu, aby sa dohodla na diplomatickom riešení a ukončila inváziu.