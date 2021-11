Putin sa chystá na vážny rozhovor s Lukašenkom, hrozba o zastavení dodávok plynu padla pod návalom zlosti

Ak Bielorusko preruší dodávky zemného plynu do Európy, poruší tým podmienky zmluvy s Ruskom. Vyhlásil to v sobotu ruský prezident Vladimir Putin. V rozhovore pre štátnu televíziu Putin poznamenal, že bieloruský prezident Alexander Lukašenko mohol svoju hrozbu vysloviť v návale zlosti, informuje spravodajský portál bbc.com.

Zhruba tretinu spotreby plynu v európskych krajinách zabezpečujú dodávky z Ruska. Časť z nich prichádza prostredníctvom plynovodu Jamal, ktorý vedie z Ruska cez Bielorusko do Poľska a Nemecka. Putin tvrdí, že s bieloruským partnerom nedávno dvakrát hovoril a o možnosti prerušenia tranzitu plynu nepadlo ani slovo.

Lukašenko vystríhal Európu

„Samozrejme, teoreticky by Lukašenko ako prezident tranzitnej krajiny mohol prikázať prerušenie našich dodávok do Európy. To by však znamenalo porušenie našej zmluvy o tranzite plynu a dúfam, že sa to nestane,“ povedal ruský prezident.

„Toto vôbec nie je dobré a samozrejme, budem s ním o tejto téme hovoriť. Možno to povedal v návale zlosti,“ dodal Putin. Bieloruský prezident Alexander Lukašenko vo štvrtok varoval, že ak Európa v reakcii na migračnú krízu na poľsko-bieloruskej hranici zavedie proti jeho krajine nové sankcie, preruší dodávky plynu.

Na východných hraniciach Európskej únie (EÚ) uviazli tisícky ľudí, ktorých tam podľa európskych lídrov pod falošnými prísľubmi nalákal práve bieloruský režim. Poľsko, Litva a v menšej miere aj Lotyšsko sa v posledných mesiacoch sťažujú na nezvyčajne prudký nárast počtu migrantov, ktorí sa snažia prekročiť ich hranice z Bieloruska.

Prehĺbil obavy ľudí

Všetky tri krajiny a Európska únia vina bieloruského prezidenta z vytvorenia novej migračnej trasy s cieľom destabilizovať spoločenstvo európskych krajín v odvete za sankcie Západu. On však tieto obvinenia odmieta.

„Ak voči nám zavedú ďalšie sankcie … musíme reagovať,“ vyjadril sa vo štvrtok Lukašenko. „My vyhrievame Európu a oni sa nám vyhrážajú,“ pokračoval, odkazujúc na plynovod, ktorý prechádza cez Bielorusko do EÚ. „A čo keby sme zastavili dodávky zemného plynu? Odporúčal by som poľskému vedeniu, Litovcom a ďalším, aby premýšľali skôr, ako začnú rozprávať,“ vyjadril sa.

Jeho vyjadrenia vyvolali ďalšie obavy z možného nedostatku zemného plynu a zvyšovania cien v Európe.

Novinári stále čelia zatýkaniu

Počty migrantov na východnej hranici EÚ sa začali zvyšovať pred rokom po tom, čo EÚ uvalila sankcie na Lukašenkovu vládu v reakcii na sporné prezidentské voľby v auguste 2020 a následné prenasledovanie opozície.

Po voľbách v krajine prepukli masové protesty, ktoré bieloruské orgány tvrdo potlačili. Vo väzeniach skončilo vyše 35-tisíc ľudí a tisícky sa stali terčom policajnej brutality.

V rámci systematického potláčania akýchkoľvek zostávajúcich náznakov odporu Lukašenkova vláda ruší pobočky mimovládnych organizácií a zakazuje nezávislé média. Občianski aktivisti a novinári naďalej čelia zatýkaniu.