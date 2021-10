Rast cien energií by na Slovensku nemal byť dramatický, ubezpečujú Sulík s Galekom

Rast cien energií na Slovensku by nemal byť dramatický. Ubezpečili o tom v piatok po rokovaní o tejto problematike minister hospodárstva Richard Sulík a rezortný štátny tajomník Karol Galek.

V zásobníkoch je množstvo plynu

Sulík vylučuje, že by pre nedostatok plynu boli problémy, keďže v zásobníkoch je množstvo plynu, ktoré by stačilo na sto dní priemernej zimy.

„Z Ruska plyn tečie vo veľkých množstvách, v takých, ako bolo dohodnuté. Ruská strana plní svoje záväzky,” povedal minister hospodárstva s tým, že za posledných desať rokov citeľne vzrástla kapacita zásobníkov.

„Na Slovensku je plynu dosť a vylučujem, že z dôvodu nedostatku plynu by boli nejaké problémy. Druhá vec je cena, je veľmi dôležitá,” uviedol Sulík.

Oveľa nižší dopyt plynu

Pripomenul, že vlani pre pandémiu koronavírusu a oveľa nižší dopyt cena plynu výnimočne výrazne klesla. „Teraz sa vraciame tam, kde sme boli pred rokom. Cena plynu bude približne taká, aká bola minulý rok. Oproti tomuto roku je to nárast, lebo tento rok bol pokles,” podotkol minister hospodárstva.

Sulík uviedol, že vydal pokyn pre šéfa SPP – distribúcia, aby uskutočnil tzv. strestest, do ktorého budú zahrnutí všetci obchodníci s plynom, distribútori a skladovatelia. Tak by malo byť známe, koľko plynu bude k dispozícii aj v kritických situáciách. Výsledky by mali byť hotové o dva týždne.