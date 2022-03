Regulácia cien energií pokračuje aj naďalej, jej rušenie bude závisieť od vývoja na trhoch či od vojny

Regulácia cien energií bude pokračovať aj v novom regulačnom období. Aj v ďalších rokoch počíta Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) s reguláciou ceny energií metódou regulovaného cenového stropu, tzn. metódu „price-cap“.

Základom metódy „price-cap“ je stanovenie stropu cien za jednotlivé regulované činnosti na celé regulačné obdobie. Vyplýva to z novej regulačnej politiky pre šieste regulačné obdobie, ktorú už schválila Regulačná rada pôsobiaca na ÚRSO. Nové regulačné obdobie sa začne od januára budúceho roka a bude trvať päť rokov.

Budúcnosť závisí od vojny na Ukrajine

Regulačný úrad však pripúšťa postupné rušenie regulácie cien energií. Všetko však bude závisieť od vývoja na trhoch s energiami, ktorý je od druhého polroka minulého roka veľmi turbulentný a viacero energií dosahuje rekordné hodnoty. Taktiež budúcnosť regulácie cien energií bude závisieť od vývoja vojnového konfliktu na Ukrajine.

„Počas šiesteho regulačného obdobia je v závislosti od vývoja legislatívy a v závislosti od celkového vývoja na trhu s elektrinou a na trhu s plynom možné očakávať zrušenie uplatňovania cenovej regulácie pre segment tzv. malých podnikov. Obdobný trend možno očakávať aj pre dodávku elektriny a plynu odberateľom v domácnosti,“ uviedol regulátor v novej regulačnej politike podľa ktorého, dôležitý bude dôsledný monitoring hospodárskej súťaže, koncentrácie trhu a celkového vývoja cien, cenovej volatility a likvidity na veľkoobchodných komoditných trhoch, preto bude vykonávať priebežnú analýzu.

Spokojnosť s novou regulačnou politikou

Regulačná rada, ktorá zabezpečuje strategické riadenie a koncepciu regulácie v sieťových odvetviach, je s novou regulačnou politikou spokojná.

„Nová regulačná politika reflektuje všetky zásadné zmeny a trendy v elektroenergetike, plynárenstve, teplárenstve a vodohospodárstve, ktoré sú v súčasnom období relevantné. Súčasne je text kompatibilný s očakávanými zmenami vyplývajúcimi z nadchádzajúcej transpozície európskej legislatívy do národného právneho poriadku, ale taktiež už reflektuje aj súčasnú komplikovanú situáciu na veľkoobchodných energetických trhoch v dôsledku vývoja hospodárstva v čase pandémie COVID-19 a žiaľ aj v kontexte vojny na Ukrajine,“ uviedol predseda Regulačnej rady Ján Ďuriš.

Do návrhu uplatnili aj pripomienky

ÚRSO zverejnil prvý návrh regulačnej politiky koncom novembra minulého roka. Týmto začal proces verejnej konzultácie, do ktorého sa mohla zapojiť široká verejnosť a regulované subjekty zaslaním pripomienok. Následne úrad uplatnené pripomienky vyhodnotil a mnohé z nich do návrhu dokumentu zapracoval, a to 131 z celkových 413 pripomienok.

Regulačná politika je v zmysle zákona o regulácii v sieťových odvetviach strategickým dokumentom, ktorý definuje hlavné zásady, regulačné metódy a ciele vykonávania regulácie počas určeného regulačného obdobia. Regulačná politika je záväzná počas určeného regulačného obdobia pre všetkých účastníkov trhu v sieťových odvetviach.