Regulátor podľa Žigu robil čo sa dalo. Domácnosti si však v novom roku za elektrinu priplatia.

Slovenské domácnosti si od stredy priplatia za elektrinu. V novom roku sa im zvýšia ceny elektriny v priemere o 7,6 %. Koncom novembra o tom rozhodol Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO). Minister hospodárstva Peter Žiga je s prácou regulačného úradu vcelku spokojný. „Z nášho pohľadu regulačný úrad pri schvaľovaní cien energií robil, čo sa dalo,“ povedal v rozhovore pre agentúru SITA Žiga.

Najnižšie ceny elektriny v únii?

Minister upozornil, že koncová cena elektriny pre slovenské domácnosti stále patrí medzi najnižšie v rámci EÚ. „Samozrejme, treba to vnímať aj v kontexte príjmu Slovákov a tam už tie čísla nie sú také dobré. Či chceme, alebo nie, ten trh je liberalizovaný a vláda nemá páky na to, ako by do toho vstúpila. Snažili sme len našimi argumentmi tlačiť ÚRSO, aby tie ceny mali čo najmenšie dopady pre domácnosti,“ konštatoval Žiga.

Domácnosti môžu v novom roku počítať aj so zvyšovaním cien za dodávky zemného plynu. Regulačný úrad rozhodol, že sa im priemerné ceny za plyn zvýšia takmer o 4 %. Najväčší dodávateľ plynu, štátny Slovenský plynárenský priemysel (SPP), by mal po zásahu vlády a následne jeho jediného akcionára Ministerstva hospodárstva SR zvyšovať ceny plynu pre svojich klientov z radu domácnosti až po vykurovacej sezóne, teda niekedy v druhej polovici budúceho roka. Ostatní dodávatelia celú situáciu pri cenách plynu analyzujú a čakajú na kroky SPP.

Môžu za to svetové trhy

Ako informoval začiatkom decembra na tlačovej besede predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) Ľubomír Jahnátek, za zvyšovaním cien energií je najmä nárast cien komodít na svetových trhoch. „Pri stanovení cien elektriny sme vychádzali z burzovej ceny elektriny za prvý polrok tohto roku, ktorá bola na úrovni takmer 52 eur za megawatthodinu, čo v medziročnom porovnaní predstavuje nárast o vyše 28 %,“ dodal Jahnátek. Na cenu elektriny mali podľa neho vplyv aj ceny emisných povoleniek, ktoré v prvom polroku tohto roka dosiahli priemernú cenu takmer 24 eur za tonu, čo je medziročný nárast o 96 %. Pri stanovovaní cien za dodávku zemného plynu počítal regulátor s veľkoobchodnou cenou na úrovni 20,53 eura za megawatthodinu, čo predstavuje medziročný nárast o necelých 9 %.

Niektorým domácnostiam sa v novom roku zvýšia aj ceny za teplo, a to v priemere o 2%. Náklady domácnosti na teplo by sa však zvýšiť nemali, keďže ho spotrebujú menej. Niektoré domácnosti si priplatia aj za vodné a stočné. To sa v priemere v rámci celého Slovenska zvyšuje o jedno percento. Pre trojčlennú rodinu to znamená nárast výdavkov o 21 centov mesačne.