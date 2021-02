Repowering pre zelené zdroje je bližšie, ministerstvo už pracuje na legislatíve

Ministerstvo hospodárstva SR už pracuje na legislatíve, ktorá by zaviedla takzvaný repowering pri podpore obnoviteľných zdrojov energií (OZE). Ide o to, aby sa výrobcom zelenej elektriny predĺžila lehota podpory z 15 rokov o ďalších päť až desať rokov. Tým by sa podpora, na ktorú majú ešte výrobcovia nárok, prerozdelila na dlhšie časové obdobie. „Zníži sa tak ročný objem finančných nákladov vynakladaných na podporu,“ uviedlo ministerstvo v predbežnej informácii, v ktorej vyzýva verejnosť, aby sa do prípravy novely zákona o podpore OZE zapojila.

Výrobcovia repowering neodmietajú

S myšlienkou repoweringu prišiel predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví Andrej Juris. Ten chce zaviesť repowering na dobrovoľnej báze. Regulátor sa už s výrobcami zelenej elektriny stretáva. Jeho myšlienka repoweringu nateraz nebola odmietnutá. „Zatiaľ sme nezaznamenali niečo také, ako totálne odmietnutie. Mnohým to dáva zmysel, pretože napríklad životnosť pri solárnej elektrárni je väčšinou dlhšia ako 15 rokov podpory. Čiže im dáva zmysel predĺženie prevádzky. Tiež sme sa rozprávali so zástupcami malých vodných elektrární, ktorí indikovali, že malá vodná elektráreň pri dobrej údržbe vydrží aj 30 či 40 rokov. Takže aj pre nich je relevantné predĺžiť podporu,“ uviedol v rozhovore pre portál vEnergetike.sk Juris.

Už v tomto roku

Repowering chce regulačný úrad zaviesť už v tomto roku. V najbližších týždňoch chce regulátor predstaviť detailnejší rámec repoweringu. „Máme veľmi úzku komunikáciu s ministerstvom hospodárstva, pretože bude potrebné urobiť zmeny v legislatíve. Ja verím, že v tomto roku sa prijme potrebná legislatíva,“ konštatoval Juris.