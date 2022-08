Riaditeľ Wien Energie sa oháňa čiernym piatkom na trhu, radnica nariadila rozsiahly audit v spoločnosti

Starosta Viedne Michael Ludwig v utorok oznámil, že tamojší kontrolný úrad vykoná špeciálny audit energetickej spoločnosti Wien Energie.

Tiež podľa jeho slov privolali externých odborníkov. Ludwig to uviedol na tlačovej konferencii, ktorú zvolal po tom, čo dodávateľ elektriny pre Viedeň oznámil, že má finančné ťažkosti a bude potrebovať peniaze, keďže ceny energií rastú. Informuje o tom spravodajský portál The Local.at.

Ochranný štít proti zdražovaniu

Radnica tiež ohlásila dva úvery pre Wien Energie, každý po 700 miliónov eur, ktoré by mali poslúžiť ako jej ochranný štít proti následkom zvyšovania cien.

Wien Energie opakuje, že nie je insolventná ani v bankrote, no uviedla, že bude potrebovať viac peňazí na splatenie povinných bezpečnostných opatrení, ktoré sa minulý piatok „nečakane zvýšili“.

Generálny riaditeľ Wiener Stadtwerk, materskej spoločnosti Wien Energie, Peter Weinelt na tlačovej konferencii niekoľkokrát prízvukoval, že spoločnosť nerobila žiadne finančné špekulácie. Ako uviedol, „extrémne zvýšenie cien minulý týždeň viedlo ku krátkodobým vrcholom likvidity“.

Čierny piatok na burze

Weinelt tiež povedal, že krátkodobá potreba hotovosti bola preto, že „čierny piatok na burze nie je predvídateľný pre nikoho“, takže teraz Wien Energie požiadala o pôžičku vo výške 2 miliárd eur, aby bola „na bezpečnej strane“ v prípade, že by nastal „ďalší bláznivý deň“.

„Momentálne to nepotrebujú, ale to sa môže rýchlo zmeniť. Preto tu bola spolupráca so spolkovou vládou,“ skonštatoval viedenský radca pre financie Peter Hanke.

Wien Energie sa na trhu s energiou zaoberá nákupmi a predajmi roky vopred, pričom sa snaží svojim spotrebiteľom zabezpečiť určitú cenovú stabilitu, vysvetľuje The Local. Ako však ceny explodovali, krátkodobo vzrástli aj „zábezpeky“, čo viedlo k finančnej núdzi spoločnosti. Firma v utorok oznámila, že sa jej vrátili zábezpeky vo výške približne 800 miliónov eur.