Rokovania o jadrovej dohode s Iránom nutne potrebujú prestávku, vyhlásil Borrell

V rokovaniach o jadrovej dohode medzi Iránom a svetovými mocnosťami je vzhľadom na „vonkajšie faktory“ nutná „prestávka“. Vyhlásil to v piatok šéf európskej diplomacie Josep Borrell.

Vyjadrenie prichádza v čase, keď sa zdalo, že je na dosah plán, ako znovu pripojiť k dohode Spojené štáty, ktoré od nej v roku 2018 jednostranne odstúpili, a zároveň dosiahnuť, aby Irán znovu obmedzil svoj rýchlo napredujúci nukleárny program. Konečný text dohody je v podstate pripravený, napísal Borrell na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter.

A pause in #ViennaTalks is needed, due to external factors.

A final text is essentially ready and on the table.

As coordinator, I will, with my team, continue to be in touch with all #JCPOA participants and the U.S. to overcome the current situation and to close the agreement.

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) March 11, 2022