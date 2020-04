Rokovania o znížení ťažby ropy odložili

Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a Rusko odložili stretnutie, ktoré bolo naplánované na pondelok, aby diskutovali o redukcii ťažby a ukončení cenovej vojny. Rokovanie je teraz naplánované na 9. apríla. Pre americkú televíziu CNN to povedal zdroj z prostredia OPEC-u. Saudská Arábia a Rusko uviazli v cenovej vojne od začiatku marca, kedy sa ich spojenectvo narušilo a trhy sa zaplavili lacnou ropou. Stalo sa to v čase prepadu dopytu v dôsledku pandémie koronavírusu.

Rokovania vďaka videu

Rokovanie bude prostredníctvom videokonferencie a zúčastnia sa ho aj producenti ropy mimo aliancie OPEC+, do ktorej patrí aj Rusko a niekoľko ďalších krajín. Pre CNN to uviedli dva zdroje zo sekretariátu OPEC-u. Pozvať by mohli aj USA, Veľkú Britániu, Kanadu a Mexiko. Generálny riaditeľ Amerického ropného inštitútu (API) Mike Sommers však povedal, že o tejto možnosti sa nediskutovalo.