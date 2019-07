ROZHOVOR: Cena elektriny na burze stále rastie

Západoslovenskí energetici nechcú meniť ceny elektriny pre domácnosti už počas roka.

Regulované ceny energií pre domácnosti a malé firmy sa menia každoročne od januára. Z pohľadu koncových cien elektriny na rok 2020 je dôležitý vývoj cien na burze počas prvého polroka tohto roka. O tom, ako sa vyvíjala cena komodít na burze, a jej vplyve na koncovú cenu pre zákazníka, sme sa rozprávali s Jurajom Krajcárom, členom predstavenstva Západoslovenskej energetiky (ZSE).

Aký je vývoj cien elektriny na trhoch, ktoré priamo ovplyvňujú aj ceny na Slovensku?

Od roku 2016, kedy sa ceny komodity dotkli technického dna, kontinuálne stúpajú. Kým v tom období dosahovali 27 až 28 eur za megawatthodinu, v súčasnosti je táto cena na úrovni 57 eur, čo je najvyššia úroveň v tomto roku. Cena elektriny je naviazaná aj na uhlie, ropu a na ďalšie komodity, ktoré rovnako stúpajú.

Čo najviac ovplyvňuje tento nárast?

Hlavným dôvodom nárastu je zvyšovanie cien emisných povoleniek CO2. Ich cena stúpla za posledné tri roky z 5 až 6 eur na 29 eur za tonu. Za týmto nárastom je stiahnutie istého objemu povoleniek z trhu prostredníctvom fondu pre stabilitu trhu, ktoré súvisí s narastajúcim tlakom na dekarbonizáciu ekonomiky a energetiky. Zároveň sa uvažuje sa aj o iných opatreniach. Počas leta by mala nemecká vláda rozhodovať o znížení objemu elektriny vyrobenej z uhlia, v kontexte časového tlaku na ukončenie výroby z tohto zdroja. Jedno z ďalších opatrení by malo byť zavedenie uhlíkovej dane, pričom jeden z návrhov v Nemecku je až na úrovni 35 eur na MWH.

Aký to bude mať dopad na koncové ceny elektriny pre slovenské domácnosti?

Cena komodity tvorí približne 30 až 40 percent z celkovej ceny. Do akej miery bude tento nárast zohľadnený v koncovej cene, je na rozhodnutí regulátora.

Zvýšia sa od budúceho roka aj koncové ceny plynu?

Pri tvorbe cien plynu sa berie do úvahy cena na burze za posledných 12 mesiacov. Tu máme pred sebou ešte viac mesiacov, ale vzhľadom na doterajší vývoj na trhu je rovnako veľmi pravdepodobné medziročné navýšenie cien na strane komodity.

Plánujete požiadať ÚRSO už počas tohto roka o zvyšovanie koncových cien elektriny pre domácnosti?

Nie. Cenový návrh na úpravu budúcoročných cien v regulovanom segmente, bude naša spoločnosť podávať v štandardnom termíne, na jeseň tohto roka. Návrh bude reflektovať trhový vývoj.

Majú sa pripraviť na zvyšovanie cien elektriny aj firmy, teda odberatelia, ktorým neurčuje ceny regulačný úrad?

Určite áno. Dodávatelia nakupujú elektrinu na burze, to znamená, že zvýšený náklad budú musieť logicky premietnuť aj do koncovej ceny pre zákazníka. V čase rastúcich cien komodity, záleží veľa od nákupnej stratégie konkrétneho dodávateľa. Výhodu majú určite väčší hráči, ktorí vzhľadom na veľkosť portfólia vedia otrasy na burze do istej miery absorbovať sami a neprenášajú ich v plnej miere okamžite na koncového zákazníka.