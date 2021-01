Juris: Deregulácia cien energií bude postupná, vytvoríme aj regulovaný produkt

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví pracuje na postupnej deregulácii cien energií. Pre zákazníkov, ktorí nechcú byť aktívni na trhu s dodávkami energií, plánuje vytvoriť regulovaný produkt. V rozhovore pre portál vEnergetike.sk to povedal predseda úradu Andrej Juris.

So šéfom regulačného úradu sme sa online rozprávali aj o nastavení cien energií v tomto roku, o dočasnej novej tarife pre elektromobily, o repoweringu, energetickej chudobe či o prípravách novej regulačnej politiky.

Prvýkrát ste ako predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví zažili cenové konania. Ako ich hodnotíte? Bol to veľký boj v rámci toho, ako sú nastavené v súčasnosti regulačné podmienky?

Bol to pomerne náročný proces. Ten proces je celkovo náročný, ale v minulom roku to bolo ešte ťažšie, keďže tu máme vplyv pandémie koronavírusu. Mnohé ukazovatele, ktoré vstupujú do cenových konaní, ako napríklad budúcoročná spotreba, sa veľmi ťažko predpokladali. Okrem toho sme sa museli vysporiadať s historickým dlhom pre distribučné spoločnosti pri tarife za prevádzkovanie systému (TPS). Privítali sme, že aspoň časť dlhu sa vykryla zo štátneho rozpočtu, čo nám pomohlo pri kalkulácii budúcoročnej výšky TPS.

Môžete povedať, že ste spokojný s tým, ako dopadlo cenové konania? Nedalo sa niečo viac urobiť preto, aby boli tie energie pre domácnosti a malé podniky ešte lacnejšie?

Prirodzene, všetci tu na úrade, tak ako všade, sme len ľudia. Vždy je snaha ísť na maximum, ale na konci je to o umení možného. Absolútne kľúčové je, že úrad sa pohybuje rovnako ako regulované subjekty v nejakom legislatívnom rámci, ktorý je definovaný primárnou legislatívou a pri cenových konaniach a rozhodnutiach sú to primárne naše vyhlášky. Toto bolo absolútne kľúčové z čoho sme vychádzali, pretože úrad nemá a ani nemôže vychádzať v podstate zo žiadnych pravidiel, ktoré si sám vymyslí priamo počas konania.

Prirodzene, tá legislatíva je tu nejako napísaná a sú určité veci, ktoré už v súčasnosti vidíme, že sú prekonané. Mali sme napríklad pomerne veľkú debatu pri tarifikácií a nastavovaní cien, hlavne distribúcie elektriny. O tom, ako umožniť alebo rozšíriť ponuku taríf, hlavne pre elektromobilitu. Je to sektor, ktorý sa rozvíja a má aj pomerne veľkú podporu z Európskej únie (EÚ).

V súčasnom systéme taríf užívatelia elektromobilov nevidia v podstate nejakú tarifu, ktorá by reflektovala ich potreby. No tým, že naša vyhláška je pomerne striktne napísaná v tom, aké rôzne typy taríf existujú, tak sme našli zatiaľ provizórne riešenie, že jednu z tých taríf aj po dohode s distribučnými spoločnosťami budú môcť používať elektromobily.

Čiže elektromobilita už má svoju tarifu, po ktorej tak všetci zainteresovaní volali?

Zatiaľ ide o dočasné riešenie. Chceme urobiť v prvom polroku tohto roku novú vyhlášku, aby sme práve takéto aspekty, či už tarifikáciu pre elektromobily, ale aj pre takzvaných aktívnych spotrebiteľov alebo pre skladovanie elektriny, do budúcna vyriešili.