ROZHOVOR: Koronavírus môže stlačiť ceny energií na nové historické minimá

Spoločnosť Elgas chce pri raste na Slovensku stavať na jeho líderskej pozícii v segmente dodávky plynu výrobcom tepla. Skúsenosti zo zahraničných trhov, ako aj synergické efekty spolupráce so sesterskými firmami v skupine GGE chcú podľa konateľa Elgas Slovensko Vlastimila Vaníčka, využiť aj pri službách a nových produktoch pre segment malých a stredných firiem.

Nakupovať či predávať? Je vhodná doba pre firemných zákazníkov uzatvárať kontrakty? Ako vidíte situáciu na trhu s plynom a na trhu s elektrinou?

Jednoznačne odporúčame uzatvárať dlhodobejšie zmluvy, kde má zákazník možnosť rýchlo reagovať na situáciu na trhu a uzatvárať si svoje nákupné pozície na viacročné obdobie. Dnes máme najnižšie ceny plynu za posledné 2 roky a elektriny za 1,5 roka. Dnes stojí plyn okolo 13 EUR/MWh, pred rokom to bolo ešte 20 EUR/MWh. Podobný vývoj vidíme aj na trhu s elektrinou. V roku 2008 pred krízou sme mali ceny elektriny na úrovni 100 EUR/MWh, dokonca ešte aj pred rokom to bolo 56 EUR, dnes je to niečo okolo 48 EUR.

Čo sú hlavné dôvody aktuálneho vývoja na trhu s elektrinou?

Aktuálne je hlavným faktorom koronavírus. Objavujú sa správy, že ak sa výrazne rozšíri v Nemecku, môže kvôli opatreniam klesnúť spotreba, a to potlačí bezprostredne nadol spot a sprostredkovane bude klesať aj forward. Toto sa týka elektriny aj plynu.

Akú úlohu zohráva pri plyne často spomínaný prebytok plynu v Európe?

Pre ceny plynu má jeho prebytok zásadnú úlohu. Aj tu platí, že cena je výsledkom vzťahu medzi dopytom a ponukou. Na strane ponuky je prebytok plynu. Stav plynu v zásobníkoch je na rekordných úrovniach, prísun LNG do Európy je na rekordných úrovniach, Gazprom dodáva rekordné objemy do Európy.

Na druhej strane máme v Európe aj nízku spotrebu plynu. Dôležitú úlohu zohrávajú teplá zima, spomalenie ekonomiky v dôsledku koronavírusu a prebytky elektriny z veterných elektrární znižujú potrebu prevádzky paroplynových cyklov, ktoré by v opačnom prípade spotrebovávali významné množstvá plynu.

Aj preto mnohí hráči na trhu čakajú s dlhodobejším nákupom na pokles cien na jar, keď sa začne výrazne otepľovať, a pomerne vysoký stav zásob plynu v zásobníkoch bude znižovať dopyt po plyne na jeho letné vtláčanie.

Ceny plynu teda tlačí nadol dopyt aj ponuka.

Áno, a to v budúcnosti ponuka plynu v Európe ešte porastie. Vzrastie napríklad aj prísun LNG plynu, keďže USA ho má prebytok, a tak sa ho snaží exportovať. V Ázii je tiež prebytok plynu kvôli koronavírusu, takže už priamo z krajiny ťažby presmerujú viac LNG tankerov do Európy namiesto do Ázie. V budúcom, alebo v tom ďalšom roku majú byť sprevádzkované nové ruské plynovody Nord Stream 2 a Turish stream, ktoré budú ďalej navyšovať ponuku plynu v Európe.

Ako je to vôbec možné, že dnes sú ceny na historických minimách?

Ja by som ešte o úplných minimách nehovoril. Plyn má ešte priestor na pokles. Dôležité bude, či sa letný plyn TTF Summer-20 dostane pod 8 EUR/MWh. Ak sa mu to nepodarí, bude to silný signál, že minimálne túto cenovú úroveň chcú producenti udržať.

Americký plyn obchodovaný v Henry hube sa priblížil k svojim historickým 24-ročným minimám. Ak sa mu podarí klesnúť pod 1,60 USD/MMbtu, môže počas niekoľkých mesiacov spadnúť o ďalších 15 %, čo by znamenalo pokles mesačných produktov TTF plynu na úroveň 7 EUR/MWh. Pre CAL21, teda opcie na nákup pre budúci rok, by to znamenalo pokles o 2 eurá.

Cenám plynu v poklese výdatne pomáha ropa. Ruský minister energetiky Alexander Novak v piatok po stretnutí aliancie OPEC+ vyhlásil, že po kolapse rozhovorov môže od 1. apríla každý z producentov dodávať na trh toľko ropy, koľko sa mu páči. Ak sa tak naozaj stane, ropa spadne pod 30 USD za barel a plyn to zatlačí na jeho historické minimá.

Späť k Elgas-u, ktorý vediete od minulého roku. Aké zmeny prišli s vami?

Minulý rok došlo k výmene top manažmentu v celej skupine GGE, vrátane Elgas-u. Súčasťou zmien bolo samozrejme aj nastavenie novej stratégie. Chceme sa odlíšiť od tradičných dodávateľov a sústrediť sa na nové produkty a služby pre našich zákazníkov. Podobne, ako keď Elgas v roku 2010 ako vôbec prvý dodávateľ ponúkol združenú dodávku elektriny a plynu.

Dnes je takýto produkt samozrejmosťou, keďže umožňuje obchodníkovi hľadať synergie medzi komoditami a ponúknuť ešte lepšiu cenu. V tejto chvíli pracujeme na produktových inováciách, ktoré by nám tak isto umožnili dosiahnuť ďalšie synergie a úspory s možnosťou ponúknuť zákazníkom ešte zaujímavejšie ceny.

Keď sa vrátime k vašim klientom, čo nové pre nich chystáte?

V prvom rade aj naďalej posilňujeme pozíciu v segmentoch, kde sme historicky silní. Napríklad v už spomínanej dodávke plynu pre výrobcov tepla sme jeden z najväčších partnerov teplární na Slovensku.

Okrem dodávok plynu pre výrobu tepla v Seredi, Považskej Bystrici či v Snine patria medzi našich odberateľov napríklad aj Enerbyt v Štúrove a ďalší. Aj tento rok sa nám podarilo predĺžiť zmluvy s viacerými klientmi z tejto oblasti, čo jasne ukazuje, že v silnej konkurencii na trhu vieme ponúknuť dobrú cenu a podmienky dodávky.

A po druhé sa ideme vo väčšej miere pustiť do segmentu malých a stredných podnikov, kde chceme nielen zvýšiť objem dodávaných komodít, ale najmä energetických služieb a produktov. Nechceme zostať iba dodávateľom energií, ale chceme v spolupráci so zákazníkom hľadať riešenia, ktoré mu pomôžu naplniť jeho ciele v oblasti energetiky.

Čiže budú to ESCO služby (kompletné energetické služby obciam, firmám organizáciám)?

Nepôjdem do detailov. Zvažujeme viaceré oblasti, vrátane oblastí, ktoré sú naozaj ešte stále vo fáze pilotnej prevádzky a čaká ich len väčší rozmach na slovenskom trhu. Myslím, že najneskôr na jeseň to bude už jasné.