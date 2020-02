ROZHOVOR: Regulácia bráni dodávateľom ponúkať odberateľom výhodnejšie produkty

Ako sa podniká vašej firme na slovenskom trhu s dodávkami energií?

Budujeme si portfólio odberateľov, ktorým od začiatku nášho pôsobenia na trhu poskytujeme individuálne zamerané špecifické služby. Prekonávame legislatívne prekážky a ako súkromná firma už sme v pozícii rovnocenného súpera tradičným dodávateľom s účasťou štátu.

Je podľa vás regulácia cien energií na Slovensku nastavená zle?

Regulácia dodávky energií malým podnikom nemá žiadne opodstatnenie a celkovo regulácia nemonopolných odvetví sa ukazuje ako kontraproduktívna, keďže bráni dodávateľom ponúkať výhodnejšie produkty.

Čo by sa malo v regulácii cien energií podľa vás zmeniť?

Regulácia dodávky energií by sa mala zrušiť spolu s jednotnými obchodnými podmienkami, čo dovolí odberateľom nakúpiť elektrinu v správnom čase aj na dlhšie obdobie.

Je zle nastavená regulácia najväčšou prekážkou vo vašom podnikaní?

Regulácia je jedným z problémov, spolu so skutočnosťou, že inkasovanie distribučných poplatkov, ktoré tvoria 70 % koncovej ceny elektriny je kompletne na pleciach dodávateľa.

Mali by sa na Slovensku vlastne ešte regulovať ceny energií pre domácnosti a malé podniky?

Regulácia by sa mala týkať len úzko špecifikovanej skupiny skutočne ohrozených odberateľov, ktorí by mohli dostať kompenzáciu cien elektriny napríklad vo forme kreditných smart elektromerov. Ostatní odberatelia by mali mať voľnosť, ako pri výbere telekomunikačných služieb. Výdavky na internet, televíziu a mobilné služby prevyšujú položku dodávky elektriny v rozpočte bežného odberateľa.

Aký pohľad má vaša spoločnosť na obnoviteľné zdroje energií či na vysokoúčinnú kombinovanú výrobu elektriny a tepla?

Obnoviteľné zdroje a decentralizácia výroby je budúcnosťou energetiky. Vidíme priestor na zlepšenie služieb pre výrobcov aj „prosumerov“ – samovýrobcov elektriny.

Na aké zelené zdroje by sa malo Slovensko orientovať?

Mali by sme sa zamerať na výstavbu fotovoltických elektrární priamo na objektoch veľkoodberateľov, na inovácie na existujúcich veľkých vodných elektrárňach. Taktiež by sme mali prehodnotiť prístup k veterným elektrárňam, ktoré sú u nás zastúpené v nepatrnej miere.

Urobilo ministerstvo hospodárstva pod vedením súčasného ministra prospešné zmeny v energetike?

Zmena formátu výkupu elektriny z obnoviteľných zdrojov žiaľ bola potrebná, žiaľ nie ideálne prevedená. Vykonávacie vyhlášky boli publikované neskoro, vyhodnotenie súťaže sa oddiaľovalo. Pozitívne hodnotíme to, že ministerstvo hospodárstva už počúva aj názory dodávateľov elektriny.

Urobilo ministerstvo v energetike aj chyby?

Očakávame, že zmena výkupu elektriny a výpočtu doplatku pre výrobcov elektriny ešte viac prehĺbi deficit v rozpočte tarify za prevádzkovanie systému (jedna zo zložiek koncovej ceny elektriny-poz. red.). Zároveň nevidíme žiadne zmeny v legislatíve pri téme smart energetiky. Na Slovensku sú vymenené státisíce elektromerov a technicky neexistuje sadzba, v ktorej by mohli využiť ich funkcionalitu.

Čo by ste privítali, aby nová vláda ako prvé urobila v energetike?

Očakávame zosúladenie regulácie so záväznými politikami Európskej komisie a priblíženie k 21.storočiu. Regulačný úrad by mal byť odborný, nie politický. Zmena v roku 2017 znamenala návrat k zneniu vyhlášok z predošlého regulačného obdobia (2012) a eliminovala všetky zmeny súvisiace s nástupom inteligentných meracích systémoch.

Ako sa darilo vašej firme vlani z ekonomického pohľadu?

Máme ustálené portfólio zákazníkov a zodpovednú cenotvorbu, teda sa nám darilo.

Aký zisk, tržby predpokladáte?

Očakávame podobný výsledok, ako v predošlom roku, všetko však bude závisieť od spotrieb odberateľov.

„Koľkým zákazníkom ste dodávali elektrinu a koľkým plyn? Koľko elektriny a plynu ste im dodali?

V roku 2019 sme mali približne 7 000 odberateľov elektriny a 2 100 odberateľov plynu. Dodali sme zhruba 840 tisíc megawatthodín elektriny a 500 tisíc megawatthodín zemného plynu.

Čo najviac ovplyvnilo vaše hospodárenie?

Správne rozhodnutia nákupu komodít a zodpovedná cenová politika u všetkých našich odberateľov.

Aké plány máte do budúcna?

Máme v záujme získať viacerých výrobcov elektriny z obnoviteľných zdrojov do nášho portfólia a ponúknuť im inovatívne služby, ktoré ďalej rozvinieme do rastúcej skupiny „prosumerov“ – výrobcov aj spotrebiteľov elektriny.