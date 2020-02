ROZHOVOR: Skupina GGE minulý rok konsolidovala svoje aktíva, prejavilo sa to v zlepšení výsledkov

Skupina GGE patrí k jedným z mála slovenských energetických firiem, ktoré sa aktívne pustili aj za hranice. Dnes je vďaka dcérskej spoločnosti Duon najväčším dodávateľom LNG v Poľsku. Slovensko sa však podľa jej generálneho riaditeľa Jana Vymazala určite nedostalo na druhú koľaj. Väčšia časť z 18 miliónov eur preinvestovaných v posledných dvoch rokoch išla do tepelných hospodárstiev práve u nás.

Boli ste súčasťou výmeny pôvodného manažmentu GGE ešte v roku 2018. S akou úlohou ste do skupiny prišli?

V roku 2018 sme po príchode nového manažmentu začali konsolidovať viaceré aktíva, najmä v zahraničí ale aj tu na Slovensku. Do značnej miery náš výsledok v minulom roku ale ovplyvnil aj trh s energiami. Aj náš Elgas, podobne ako aj iní obchodníci s elektrinou a plynom, sa musel vysporiadať s relatívne nízkymi maržami a prudkou konkurenciou. Navyše nešlo iba o slovenský trh, ale aj o naše obchodné aktivity v Čechách a Poľsku kde Elgas takisto pôsobil.

A podarilo sa vám zlepšiť hospodárenie? Aký očakávate výsledok za minulý rok?

Očakávame výrazne zlepšenie čísiel. V tejto chvíli zatiaľ nemáme ešte konečné a audítorom potvrdené výsledky, ale očakávame EBITDA (IFRS Adjusted) na úrovni okolo 25 až 26 miliónov eur, čo predstavuje výrazné zlepšenie v porovnaní s rokmi 2017 a 2018. Myslím, že sa nám podarilo vysporiadať sa s väčšinou stratových aktivít a takisto aj zvýšiť efektivitu , ale samozrejme pokračujeme ďalej.

Čo potiahlo zlepšenie výsledkov skupiny v rámci jej pomerne širokého portfólia, kam patrí výroba energií, ich predaj a dokonca distribúcia?

Lepšie výsledky sa nám podarilo dosiahnuť v rámci všetkých spoločností v skupine. Takže sa nedá povedať, že by naše výsledky za rok 2019 boli výsledkom iba jednej dcérskej spoločnosti, alebo oblasti podnikania. Výrazne nám pomohla konsolidácia zahraničných pobočiek nášho obchodníka s energiami, Elgas-u, ako hospodárske výsledky Elgas-u tu na Slovensku.

Takisto sme veľmi spokojný s tým, ako sa darí poľskému Duon-u. Duon je najväčší dodávateľ LNG na jednom z najväčších trhov s plynom v Európe, a to ešte v krajine ktorá zďaleka nie je plynofikovaná ako Slovensko. Takže LNG tam má naozaj veľmi potenciál. Očakávame, že za minulý rok by mal dosiahnuť zisk EBITDA vo výške približne 6,8 milióna eur. Ale dobré výsledky mala už tradične aj výroba a dodávka tepla.

O akvizícii Duon-u na Slovensku veľmi nebolo počuť, rovnako aj o iných aktivitách. Prečo?

V roku 2018 došiel do firmy nový manažment vrátane mňa a potrebovali sme sa naozaj na chvíľku zastaviť a skonsolidovať všetky aktíva. V Poľsku máme okrem Duon-u aj tepelné hospodárstva v troch mestách, predaj energií sme mali nielen na Slovensku, ale aj v Čechách, Poľsku, či Srbsku. Takže sme sa najskôr zamerali na to vyťažiť čo najviac zo synergií, ktoré nám široký záber skupiny ponúka. Komunikácia tým pádom išla trošku nabok, keďže aj v oblasti predaja energií nedodávame do domácnosti, takže sme sa sústredili skôr na B2B.

Znamená to, že sa fokus skupiny, a aj jej investície, presunuli do Poľska?

To v žiadnom prípade. Na Slovensku stále máme tepelné hospodárstva v Považskej Bystrici, Seredi, Dunajskej Strede, Bratislave – Devínskej Novej Vsi, a samozrejme v Želiezovciach a Snine. Za roky 2018 až 2019 sme celkovo preinvestovali viac ako 18,5 milióna eur, z čoho významná časť išla do modernizácie výroby tepla a tepelných rozvodov. Konkrétne sme modernizovali 14 kilometrov rozvodov a 177 odovzdávacích staníc tepla v Považskej Bystrici, v Seredi, v Snine, v Bratislave – Devínskej Novej Vsi a v Želiezovciach. V žiadnom prípade sa teda nedá hovoriť o tom, že by sme sa sústredili na Poľsko, alebo inú krajinu. Naopak v rámci už spomínaného upratovania sme ukončili aktivity na niektorých iných trhoch.

Čo konkrétne to znamená?

V prvom rade sme zabránili dohodobo tvoreným stratám zahraničných pobočiek Elgas-u. Predali sme Elgas v Srbsku, utlmili stratové obchodovanie Elgasu Polsko a tiež Elgasu ČR. V Poľsku sme zastavili predaj elektriny a sústredíme sa iba na už spomínaný plyn. V rámci Elgas-u sa teda opäť sústredíme na slovenský trh, kde stabilne patríme do top päťky dodávateľov pri firemných zákazníkoch.

Ako vnímate konkurenciu na slovenskom trhu?

Na trhu s energiami, minimálne vo firemnom sektore kde pôsobíme, sa o každého zákazníka tvrdo bojuje, cenou a podmienkami dodávky. Vysoká konkurencia tlačí marže dole a zákazníci sa, čo je dobré, naučili vyžadovať kvalitné a nové služby. Tu vidíme pre Elgas veľkú príležitosť. Chceme rozvíjať nové doplnkové služby a produkty, najmä z oblasti zvyšovania energetickej efektívnosti. Práve v nových službách sme boli vždy dobrí, v roku 2010 Elgas ako prvý priniesol na slovenský trh s energiami združenú dodávku elektriny a plynu.

V energetike sa čoraz viac hovorí o ekológii a obmedzení emisií skleníkových plynov. Vy prevádzkujete zdroje na Slovensku, aj v Poľsku. Čo to bude znamenať pre vás, pre energetiku?

Stratégia GGE už pri jeho vzniku pred 12 rokmi stavila na využívanie “zelených“ technológií. Po prevzatí tepelných hospodárstiev sme investovali milióny eur do výmeny technológií. Dnes máme vo všetkých mestách na Slovensku kogeneráciu, navyše využívajúcej ako palivo nielen plyn, ale aj biomasu. V Seredi zase využívame ako vôbec jeden z mála dodávateľov tepla na Slovensku geotermálnu energiu. Z nášho pohľadu to bolo správne rozhodnutie a je to aj budúcnosť energetiky, ako aj spôsob ako zmierňovať klimatické zmeny. Využitie obnoviteľných zdrojov a kogenerácie je z pohľadu ceny energií, ale aj prínosu pre životné prostredie, najlepší spôsob výroby tepla a teplej úžitkovej vody.

Vníma už dnes podľa vás slovenský spotrebiteľ tento ekologický prínos centrálneho zásobovania teplom (CZT)?

Obávam sa že nie dostatočne, aj keď sa to zlepšuje. Pritom škodí sám sebe, keďže emisie z domovej kotolne padajú priamo v danej lokalite. Teda ich dýcha on, jeho rodina, deti. Ak si vyrába každá z 50 bytoviek na sídlisku teplo vlastným individuálnym zdrojom, navyše nie kogeneračným, nedosiahnete nikdy takú efektivitu a emisné parametre ako centrálny zdroj. CZT sú najlepšou cestou ako zbytočne nezaťažovať životné prostredie emisiami z výroby tepla a teplej úžitkovej vody.