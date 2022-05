Rozvoj geotermálnej energie na Slovensku brzdia podľa SAPI nelogické administratívne prekážky, kritizuje nastavené pravidlá

Rozvoj geotermálnej energie na Slovensku brzdia okrem iného nelogické administratívne prekážky. Tvrdí to Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI). Kritizuje najmä nastavené pravidlá, ktoré podľa nej znemožňujú čerpanie kľúčovej investičnej podpory z európskych prostriedkov. Tie by vzhľadom na to, že geotermálne projekty patria k nákladným investíciám, mohli prispieť k vzniku nových projektov.

Európska únia vyhradila na zelené investície v rozpočtových výdavkoch prostriedky v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia. Ten počítal s financovaním zámerov aj v oblasti rozvoja geotermálnej energie. U nás už tento program takisto v uplynulých rokoch prispel k realizácii viacerých projektov, financovanie zámerov v oblasti využívania geotermálnej energie však medzi nimi podľa SAPI nie je.

Vrty spadajú pod geologický prieskum

„Dôvodom je nastavenie oprávnenosti výdavkov, ktoré určuje Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA). V príručke agentúry sa totiž medzi neoprávnenými výdavkami, teda takými, ktoré o podporu žiadať vôbec nemôžu, nachádza aj geologický prieskum za účelom zistenia výdatnosti geotermálneho ložiska,“ objasňuje asociácia s tým, že v zmysle slovenskej legislatívy spadá každý geotermálny vrt pod pojem geologický prieskum.

„Vždy ide o prieskumný vrt, až kým sa práve jeho realizáciou a následnou hydrodynamickou skúškou nepotvrdia skutočné parametre geotermálneho zdroja. Táto činnosť však sama o sebe nemá nárok na čerpanie prostriedkov. Vo výsledku sa teda investori na Slovensku nemajú možnosť obrátiť so žiadosťou o dotáciu na projekty počítajúce s rozvojom geotermálnej energie z primárneho európskeho zdroja finančnej podpory,“ dovysvetlil riaditeľ SAPI Ján Karaba.

Stavebné povolenie

Druhou zásadnou prekážkou čerpania európskych peňazí v prípade geotermálnych projektov je podľa asociácie celkové nastavenie podmienok pri špecifických výzvach z Operačného programu Kvalita životného prostredia. Jedna z nich napríklad určuje, že pre doloženie relevantnosti projektu je žiadateľ povinný disponovať právoplatným povolením na jeho realizáciu, tým je napríklad stavebné povolenie.

A hoci sa v uvedenej formulácii „stavebné povolenie“ uvádza len ako príklad, v praxi ho podľa SAPI SIEA vyžaduje pri všetkých zámeroch. Pri geotermálnych projektoch ho však nie je možné získať pred realizačnou fázou, teda v čase, keď je potenciálne spolufinancovanie projektu pre investora kľúčové. Stavebné povolenie sa totiž pri geotermálnych vrtoch vydáva až dodatočne, a to po splnení viacerých ďalších podmienok.