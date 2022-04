Rusi zbombardovali ropnú rafinériu v meste Lysyčansk, vypukol veľký požiar (foto+video)

Ruská armáda v sobotu zbombardovala ropnú rafinériu v ukrajinskom meste Lysyčansk na západe Luhanskej oblasti, pričom vypukol veľký požiar.

Guvernér oblasti Serhij Hajdaj uviedol, že to nebolo prvýkrát, čo rafinéria bola terčom útoku a obvinil Rusov, že sa snažia „vyčerpať“ miestnych záchranárov. Zdôraznil, že v rafinérii v čase útoku nebolo palivo a horia „zvyšky ropných kalov“.

#Lysychansk. 5000m2 fire in the result of shelling oil refinery by russians.

There is no oil in that factory!

Russians just want to exhaust Service of Emergency, so rescue survivors will have no time to help civilians, who are bombed by Russians at the same time. pic.twitter.com/fvLQepzqHz

— Sofiya Fedyna (@ukrainesinger) April 16, 2022