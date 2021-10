Rusko môže dodať Európe viac plynu prostredníctvom súčasných tranzitných trás

Rusko má potenciál zvýšiť dodávky zemného plynu pre Európu, kde zvyšujúce sa ceny stupňujú tlak na spotrebiteľov. Vyhlásil to vo štvrtok hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Ako dodal, posilnenie dodávok je možné prostredníctvom súčasných tranzitných trás ešte pred dokončením nového plynovodu Nord Stream 2, ktorý má prepravovať ruský plyn cez Baltské more do Nemecka.

„Potenciál tu je… všetko závisí od dopytu, zmluvných záväzkov a obchodných dohôd,“ povedal Peskov.

Prudko rastúce ceny plynu v Európe vo štvrtok klesli. Deň predtým ruský prezident Vladimir Putin uviedol, že jeho krajina by mohla európskym odberateľom predávať plyn nad rámec existujúcich dlhodobých kontraktov.

Podpredseda ruskej vlády Alexandr Novak v stredu vyhlásil, že európske energetické trhy by rýchlo stabilizovalo sprevádzkovanie plynovodu Nord Stream 2. To niektorí pozorovatelia vyhodnotili ako pokus dotlačiť európske regulačné orgány k rýchlemu schváleniu nového plynovodu.