Rusko už podľa Hegera nie je spoľahlivým partnerom a EÚ si musí rýchlo nájsť alternatívne zdroje energií

Rusko už nie je po agresívnom útoku na Ukrajinu spoľahlivým partnerom a je preto potrebné vyvinúť úsilie na to, aby Európa v dohľadnom čase našla alternatívne zdroje energií a surovín.

Premiér Eduard Heger (OĽaNO) to povedal po stretnutí so španielskym premiérom Pedrom Sánchezom, ktorý v stredu 16. marca pricestoval na Slovensko. Heger o tom informoval vo svojom profile na sociálnej sieti.

V oblasti energetiky môže byť podľa Hegera Španielsko dôležitým partnerom. „Disponuje strategickou sieťou komplexov na uskladňovanie a transformáciu skvapalneného plynu, ktorý hrá dôležitú úlohu v znižovaní závislosti od Ruska,“ vyhlásil premiér.

Pre Španielsko je momentálne kľúčové budovanie plynovodu Midcat, ktorý prepojí Pyrenejský polostrov zásobovaný plynom z Alžírska so zvyškom kontinentu, a tým zvýši dodávky plynu do Európskej únie. Podľa Hegera je to v slovenskom záujme. „Zároveň však potrebujeme mať garantované dodávky plynu zo Západu,“ vyhlásil.