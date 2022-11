Ruský gigant Gazprom pohrozil znížením dodávok plynu do Moldavska

Ruský energetický gigant Gazprom pohrozil znížením dodávok zemného plynu do Moldavska cez Ukrajinu. Vyhlásil, že celkový objem plynu, ktorý posiela do Moldavska, krajina nedostáva, pretože z neho ubúda na Ukrajine. Ruská štátna spoločnosť na Twitteri uviedla, že ak „nerovnováha pozorovaná počas tranzitu plynu k moldavským spotrebiteľom cez Ukrajinu bude pokračovať“, Gazprom od pondelka na tej trase „začne znižovať svoje dodávky plynu“.

Moldavsko aj Ukrajina reagovali na Gazprom s kritikou. Ukrajina uviedla, že všetky dodávky, ktoré Rusko posiela cez jej územie, celé poslali do Moldavska. „Nie je to prvýkrát, čo sa Rusko uchyľuje k použitiu plynu ako nástroja politického tlaku. Ide o hrubú manipuláciu s faktami s cieľom zdôvodniť rozhodnutie o ďalšom obmedzení objemu dodávok plynu do európskych krajín,“ vyjadrila sa zástupkyňa prevádzkovateľa prepravnej sústavy plynu na Ukrajine Olha Belkovová.

Gazprom tiež vyhlásil, že moldavská spoločnosť Moldovagaz zaplatila za časť dodávok plynu na november, ktoré má zakontrahované. Spoločnosť však podľa svojich slov Moldavsku poslala tento mesiac takmer 25 miliónov metrov kubických plynu, za ktoré nedostala zaplatené.

Je to najnovšia eskalácia po tom, čo Rusko počas jeho vojny na Ukrajine prerušilo väčšinu tokov zemného plynu do Európy, ktorú európski lídri označili za energetické vydieranie a Gazprom to pripísal problémom s údržbou a platbami.